Alerta máxima: Eduardo Espinel sale al paso ante la posibilidad de perder a su máxima figura en Olimpia

Olimpia regresó al triunfo tras derrotar a Platense en el Estadio Nacional por marcador de 3-1.

La victoria hace que el León se mantenga como líder invicto del Apertura 2025 y se prepare de la mejor manera para enfrentar a Xelajú por la Copa Centroamericana.

Pese a ello, en conferencia el DT Eduardo Espinel fue consultado por la posibilidad de perder a su máxima figura ante un posible traspaso.

¿Jorge Álvarez podría salir de Olimpia?

En las últimas horas ha surgido el rumor que el mediocampista Jorge Álvarez podría abandonar las filas del Viejo León.

Álvarez regresa de una lesión y justamente fue elogiado por Espinel en conferencia de prensa.

“Lo he dicho siempre, en todo equipo tiene que haber jugadores de esa talla, por eso está en la selección. Los que han jugado por Jorge lo han intentado hacer bien, pero se notan las características, no todos son igual. A veces es imposible jugar de la misma manera, en cualquier parte del mundo cuando los jugadores importantes no están se extrañan”.

Fue ahí donde el DT charrúa fue consultado sobre una posible salida del cerebro de su mediocampo.

Espinel, sorprendido ante la consulta, se sinceró en conferencia de prensa ante esta situación.

“Sinceramente no tengo información, así como antes les decía que se hablaba de jugadores (que podían salir), la verdad es que no he escuchado nada de Jorge. Lo que pase se verá”, sentenció.

Eduardo Espinel confirmó que por los momentos no hay ofertas por Jorge Álvarez.

Es así como, al menos por el momento, parecería que en la Cueva del León no hay tema sobre Álvarez dejando al club.

Algunos rumores apuntan a que el mediocampista es seguido de cerca por un equipo de Brasil.

Se trataría de Criciúma Esporte Clube de la Serie B del fútbol brasileño. Si bien Fútbol Centroamérica consultó con el entorno del jugador y su representante y por los momentos no hay algo concreto, no se puede descartar la posibilidad.

Una posible salida del ´23´ sería un durísimo golpe ya que en este mercado de fichajes perdió a Carlos Pineda, Julián Martínez y Alberth Elis.

