El motivo por el que Saprissa le teme a Javier López; Motagua recibe buenas noticias para la Copa Centroamericana

Este martes Motagua se juega la vida en la Copa Centroamericana ante el Deportivo Saprissa.

Las ´Águilas Azules´ visitan el Ricardo Saprissa Aymá con la obligación de sumar para sellar su pase a los 4tos de final del torneo de Concacaf.

Para eso, el campamento del 19 veces campeón de Honduras confía en su nuevo director técnico, Javier López que ya sabe lo que es dañar al ´Monstruo Morado´ en su cancha.

¿Por qué en Saprissa le temen a Javier López?

El estratega español visitará por segundo año consecutivo el estadio de Saprissa y quiere volver a repetir la hazaña que logró en 2024.

Y es que López mientras dirigía a Antigua en la edición pasada de la Copa llegó al Saprissa Aymá y eliminó al cuadro más ganador de Costa Rica frente a su gente.

Fue por los 4tos de final en el partido de vuelta donde en una noche histórica los guatemaltecos dieron un batacazo casi sin precedentes.

Los goles de Santiago Gómez y el doblete de Dewinder Bradley le dieron una categórica victoria de 3-0 a Antigua sobre Saprissa.

Javier López ya sabe lo que es celebrar en el Ricardo Saprissa Aymá. (Foto: Concacaf)

Ahora López quiere repetir los buenos recuerdos mientras defiende el escudo de Motagua.

Si bien el DT tiene un buen antecedente, no así la tiene el cuadro hondureño que en su última visita, también en 2024, cayó de manera grotesca por 4-0 en el repechaje para la Copa de Campeones de Concacaf.

Saprissa presenta bajas para enfrentar a Motagua

En la previa del encuentro, donde ambos equipos necesitan sumar para no depender de nadie en su clasificación, el cuadro que ahora dirige Vladimir Quesada tiene bajas sensibles.

Los saprissistas no podrán contar con el capitán Mariano Torres ni tampoco con Nicolás Delgadillo.

Fue el propio DT que lo confirmó en conferencia de prensa: “Mariano no puede estar en el partido, todavía tiene bastante inflamación en su tobillo. Hemos decidido que repose a ver si la inflamación baja y podemos tenerlo en cuenta para el fin de semana. Tampoco estará Nicolás Delgadillo. Ha estado haciendo trabajo diferenciado, hoy tendrá el alta para integrarse a los trabajos grupales, pero no contamos con él. No vamos a exigirlo y perder lo que hemos ganado”.