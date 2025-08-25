Delantero mexicano que jugó en Real España está muy cerca de regresar a Honduras; entra en la órbita del León

El mercado de fichajes en Honduras ha traído grandes sorpresas tanto a nivel de Liga Nacional como de legionarios.

Han sido varios los movimientos que se han dado y, ahora sobre el final, otro traspaso sorprendente podría terminar de definirse.

¿Qué delantero mexicano se podría unir al León?

Omar Rosas, delantero mexicano, está muy cerca de regresar al fútbol hondureño para la temporada 2026-2026.

El “Ranchero” ya militó en Real España donde fue subcampeón y por lo que se pudo averiguar está en negociaciones para unirse a su nuevo club.

Fútbol Centroamérica pudo conocer que Rosas está definiendo los últimos detalles para ponerse la melena y unirse al nuevo León de Honduras.

Y es que FC Leone HT6 de la Liga de Ascenso está cerca de incorporar al atacante azteca.

El cuadro dirigido por Héctor Vargas que ha armado un equipazo con jugadores de trayectoria en Liga Nacional busca un delantero y Rosas es el apuntado.

Cabe destacar que tanto Vargas como Rosas ya se conocen ya que coincidieron en Real España durante 2022.

Si bien la negociación no está cerrada, sí está bastante encaminada. El mexicano viene de jugar la Copa Centroamericana con Verdes FC de Belice donde enfrentó a Motagua.

