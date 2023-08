Pedro Troglio no se escondió y tampoco especuló con sus declaraciones, luego de la derrota de ayer de Olimpia en su visita a Real Estelí de Nicaragua en la actividad de la Copa Centroamericana, certamen en el que todavía no conoce el triunfo y en el que el entrenador destacó lo hecho por el contrincante.

“Fue una mala noche, una noche no adecuada, no tiramos bien los tiros libres, no fuimos capaces de anticipar, no hemos podido guardar la pelota y cuando no lo haces contra un equipo rápido es difícil, ellos hicieron su partido perfecto, ahora a nosotros nos toca aguantar”, analizó Troglio.

“Estuvimos imprecisos, perdíamos las pelotas fáciles, los centrales de ellos estuvieron mejor, en el primer tiempo el partido estuvo tranquilo, pero en los últimos minutos tuvieron ocasiones y marcaron”, agregó.

Acerca de las críticas recibidas comentó: “Ganamos los últimos siete títulos de Liga Nacional, una Liga Concacaf, nos van a criticar los que esperándote, nada más, los que nos apoyan siempre nos van apoyar, ojalá ganáramos todos los campeonatos, vamos a seguir trabajando y seguimos adentro, la crítica estará ahí”.

Por último, el entrenador de los Leones Blancos dio su punto de vista del arbitraje: “Lo que me molesta es el tema del tiempo, no porque se tiren, es porque dan cinco minutos cuando solo el arquero perdió cuatro”.