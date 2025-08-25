Qué necesitan Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

La fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 entra en su recta final y los equipos costarricenses mantienen viva la ilusión de alcanzar los cuartos de final. Tanto Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés llegan a sus últimos compromisos con la obligación de sumar, conscientes de que cada punto puede ser determinante en un torneo donde la paridad ha sido la constante.

Ahora la presión es máxima, ya que solo los dos mejores de cada grupo avanzan a la siguiente ronda, y cualquier tropiezo puede significar la eliminación. Algunos clubes ticos saben que no solo dependen de sus resultados, sino también de lo que ocurra en otros partidos, lo que añade un condimento extra a la definición de esta apasionante fase de grupos.

¿Qué necesita Saprissa para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025?

Vladimir Quesada tiene una tarea bastante complicada este martes ante Motagua en donde para soñar por avanzar a la siguiente ronda deberá ganar su partido y esperar el resultado entre Cartaginés e Independiente.

Con una derrota o empate de Independiente, sumado a un triunfo del Saprissa, el equipo tico estaría clasificando. Pero si ambos consiguen la victoria, los morados deberán superar en la tabla de clasificación a los panameños en la diferencia de goles.

¿Qué necesita Alajuelense para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025?

La Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez tiene la clasificación en sus manos. Una victoria ante Antigua GFC clasificaría a los rojinegros a la siguiente fase sin depender de otro resultado.

En caso de un empate ante Antigua y una victoria Alianza ante Plaza Amador, Alajuelense deberá mantener la ventaja en goles que registra en la clasificación.

Copa Centroamericana 2025

¿Qué necesita Herediano para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025?

Los dirigidos por Hernán Medford en Herediano vivirán una real final este jueves ante el Municipal de Guatemala en donde están obligados a sumar de a 3 para quedarse con el segundo lugar.

El otro escenario es que si Real España también gana su encuentro en la última jornada ante Sporting San Miguelito, los de Heredia en cuanto a goles deberán seguir manteniendo la diferencia de 2 anotaciones ante el conjunto hondureño para asegurar su boleto a la siguiente fase como segundos de grupo.

¿Qué necesita Cartaginés para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025?

Por otro lado, los de Andrés Carevic deberán ganar su partido ante Independiente y esperar que Saprissa no le gane al Motagua. Y en caso de empatar, Cartaginés con su victoria deberá superar en la diferencia de goles a los morados para avanzar a la siguiente ronda.

La hora de la verdad para los equipos ticos

Con el margen de error reducido al mínimo, los cuatro representantes costarricenses afrontan una jornada decisiva en la Copa Centroamericana 2025. Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés deberán mostrar carácter y contundencia en sus respectivos duelos si quieren asegurar un lugar en los cuartos de final