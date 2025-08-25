Lo confirma MisterChip: Nicaragua consigue el logro que impacta a nivel mundial y que nadie tenía en sus planes

Nicaragua consiguió un logro que impacta a nivel mundial y pone al equipo por encima de toda Centroamérica. A días de comenzar las Eliminatorias al Mundial 2026, ni los más optimistas tenían pensado que fuera a suceder algo semejante.

Según la información que transmitió el estadígrafo MisterChip por su cuenta de X, uno de los jugadores de la Selección Nacional marcó un hito. Hizo lo que no parecía posible, y sentó un precedente histórico. Está en un nivel superlativo.

El basquetbolista Norchad Omier firmó 30 puntos y 20 rebotes en el partido que La Pinolera jugó ante Colombia. Se convirtió así en el primer jugador en mezclar esas cifras en un mismo partido de cualquier gran campeonato de selecciones.

Omier lo hizo en la actual Americup, pero sabe que nadie la hizo a través de los tiempos en Juegos Olímpicos, Copa del Mundo, o EuroBasket. El camino hacia la gloria está plagado de sorpresas, y una de ellas fue la sellada durante este juego.

Nicaragua en su partido ante Argentina, por el debut en la Americup 2025.

Nicaragua lo sabe: las buenas noticias que recibió Fantasma Figueroa para Eliminatorias

Luego de atravesar tiempos llenos de irregularidades futbolísticas que le costaron su puesto en la Selección Nacional, el jugador Matías Belli debutó como titular en el triunfo de Real Estelí. Golearon 3-0 a Hércules por Copa Centroamericana.

Como no tuvo club, Figueroa no había podido contar con Belli. Eso significó un muy duro golpe en la plantilla, porque planeaba que este futbolista manejase el ritmo en su mediocampo. No pudo citarlo para el repechaje a la Copa Oro 2025.

El Fantasma tampoco pudo considerarlo para el segundo tramo de Eliminatorias al Mundial 2026, aunque la reciente confirmación parece indicar que sí lo tendrá en la fase venidera. Con minutos y buen ritmo, su nombre aparecerá en la lista.

Si bien arribó al Tren del Norte hace casi un mes, la habilitación para que tenga minutos llegó recién el pasado 20 de agosto para el nacido en Madrid. Este fue su primer encuentro, dentro del que jugó 74 minutos sin goles ni asistencias.