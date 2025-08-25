Erick Lonnis no se guardó nada al referirse al cambio en el banquillo del Deportivo Saprissa, luego de la salida de Paulo Wanchope y el regreso de Vladimir Quesada. El gerente deportivo del conjunto morado dejó claro que hay situaciones en el fútbol que van más allá de lo táctico.

Bajo esa sinceridad, el exguardameta apuntó que la llegada de Quesada parece haber despertado una reacción positiva en el Deportivo Saprissa, evidenciando un contraste con el ciclo que recién terminó bajo la conducción de Wanchope

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre el regreso de Vladimir Quesada al Saprissa?

Tras la goleada 4-0 del Saprissa ante Sporting, Erick Lonnis analizó el contraste entre el inicio de Vladimir Quesada y la reciente salida de Paulo Wanchope. El gerente deportivo señaló que en el fútbol existen factores emocionales difíciles de explicar y que muchas veces la conexión entre los jugadores y el técnico puede marcar la diferencia.

“Hay cosas en el fútbol que no son tan fáciles de explicar, uno las siente, las vive, yo creo que a veces hay una situación de ascendencia del técnico. A veces le entienden mejor a uno que al otro. Esto tampoco significa que uno sea peor o mejor“, comentó Lonnis para Tigo Sports Costa Rica.

“También hay que ser sinceros, hubo jugadores que estuvieron en un gran nivel, por encima de lo que venían demostrando. Así que yo creo que a veces no es fácil buscar explicaciones, pero sí hay un factor emocional que impacta”, sentenció Erick Lonnis“, sentenció Erick Lonnis.