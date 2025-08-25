Salió de Saprissa, lo ganó todo en Herediano y ahora revela la propuesta inesperada para volver a Tibás: “Tuvimos una conversación formal”

Randall Azofeifa es un nombre que pesa en el fútbol costarricense. Formado en el Deportivo Saprissa, el ex mediocampista se dio el lujo de levantar nada menos que la Copa de Campeones que le dio al Monstruo el boleto para su histórica participación en el Mundial de Clubes 2006.

Luego, defendiendolos colores del Club Sport Herediano, fue campeón de una Liga Concacaf y cosechó cinco títulos nacionales, hasta que en julio de 2023 decidió colgar los botines como jugador del Sporting FC.

De la cancha a los banquillos

Tras su retiro, Azofeifa no tardó en dar el salto a los banquillos. Sumó experiencia como asistente e interino en el equipo josefino, además de dirigir a Uruguay de Coronado en Liga de Ascenso.

Randall Azofeifa es una figura histórica en el fútbol nacional (Getty Images).

Ahora, a sus 40 años, se mantiene cerca del fútbol como panelista en el programa Seguimos, pero también con la expectativa de recibir una nueva oportunidad para trabajar dentro del deporte nacional.

Saprissa en el radar

Este lunes, durante la emisión del programa, Azofeifa sorprendió al revelar que recientemente estuvo muy cerca de volver a Saprissa. Según contó, sostuvo charlas con Sergio Gila, ex gerente deportivo morado, para sumarse al cuerpo técnico.

“Hace 2 meses tuvimos una conversación formal con Gila, quedó abierta la posibilidad (de llegar al CT de Saprissa) pero nunca llegó a concretarse”, confesó el ex volante de raíces moradas.

Azofeifa espera una nueva oportunidad como DT (Diario Extra).

El mundialista con la Selección de Costa Rica no oculta su ilusión de, algún día, tener un rol en el banquillo del equipo donde se formó y desde donde dio el salto a Europa en 2006, cuando fue fichado por el KAA Gante de Bélgica.

Hoy, sin embargo, el panorama es diferente. Con la salida de Gila y la consolidación del Comité Técnico presidido por Erick Lonnis, además del cambio en el banquillo tras la salida de Paulo Wanchope y el regreso de Vladimir Quesada, la posibilidad de que Azofeifa llegue al Monstruo parece haberse enfriado.