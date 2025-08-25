“Tiene un ofrecimiento”: Herediano confirma la noticia que cambia el futuro de Marcel Hernández y anuncia un refuerzo extranjero

El futuro de Marcel Hernández continúa siendo un tema abierto en el Herediano, ya que, pese a tener una propuesta concreta sobre la mesa, el delantero aún no define si la aceptará o no. Su decisión es clave tanto para su carrera como para el proyecto deportivo del club, que sigue a la espera de una respuesta definitiva.

Ahora, en medio de esta incertidumbre, la situación de Marcel tomó un nuevo giro con los recientes movimientos en el plantel rojiamarillo. El atacante cubano sabe que su permanencia podría verse condicionada por factores externos, lo que aumenta la expectativa sobre cuál será finalmente el rumbo que tomará en los próximos días.

El futuro de Marcel Hernández en Herediano

El director deportivo del Herediano, Gustavo Pérez, confirmó que Marcel Hernández ya tiene en sus manos una propuesta formal de renovación para continuar en el club.

Al mismo tiempo, reveló que la dirigencia florense trabaja en paralelo en la incorporación de un delantero mexicano, movimiento que podría influir directamente en el futuro del atacante cubano dentro del equipo.

“Con Marcel Hernández ya me he sentado a conversar y con todo aclarado ya él tiene un ofrecimiento para su análisis. Tiene la oferte del Herediano en sus manos y vamos a trabajar sobre eso“, comentó Gustavo Pérez para Tigo Sports Costa Rica.

“Está todavía la posibilidad de cerrar un extranjero más y hemos venido trabajando con un mexicano y estarían por confirmarme que tenga sus documentos para que pueda viajar en lo que sería una de las últimas incorporaciones“, sentenció .Gustavo Pérez