“Salida al extranjero”: Jorge Álvarez sacude a Alajuelense con la determinación que tomará y Olimpia queda sorprendido

La novela Jorge Álvarez parece estar viviendo sus capítulos finales, el volante no irá a Costa Rica y Machillo Ramírez se quedará con las ganas de tenerlo en su plantilla para este 2026.

Desde suelo tico han informado sobre la determinación que ha tomado Álvarez luego de declinar la oferta de Alajuelense.

Jorge Daniel va a renovar con el Olimpia y lo que informa el periodista Marco Antonio Banegas es que será por dos años.

Jorge Álvarez se olvida de Alajuelense y firmará renovación con Olimpia

“Jorge Álvarez renovará por dos años mas con Olimpia según me cuentan.

Habría clausula de salida al extranjero. El 23 seguirá haciendo magia en el Nacional”.

En Olimpia han venido trabajando su renovación y su nuevo contrato indica que tendría vínculo con el Albo hasta diciembre de 2028.

Su actual contrato dice que su estadía con Olimpia vence en diciembre de 2026, por lo que si Alajuelense se lo quería llevar tenía que pagar al menos 700 mil dólares de la cláusula.

Con esto, Olimpia se puede asegurar que tendrá su mago en la Liga Nacional de Honduras y Concachampions 2026 donde enfrentarán al América de México.

