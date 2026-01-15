Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Salida al extranjero”: Jorge Álvarez sacude a Alajuelense con la determinación que tomará y Olimpia queda sorprendido

Alajuelense sabía que contratar a Jorge Álvarez es complicado, ya busca otras opciones y el jugador ha tomado una decisión.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Jorge Álvarez ha tomado decisión con su contrato n Olimpia.
Jorge Álvarez ha tomado decisión con su contrato n Olimpia.

La novela Jorge Álvarez parece estar viviendo sus capítulos finales, el volante no irá a Costa Rica y Machillo Ramírez se quedará con las ganas de tenerlo en su plantilla para este 2026.

Desde suelo tico han informado sobre la determinación que ha tomado Álvarez luego de declinar la oferta de Alajuelense.

Rodrigo de Olivera sacude el mercado de fichajes y define el club donde jugará tras llevar el caso a la FFH

ver también

Rodrigo de Olivera sacude el mercado de fichajes y define el club donde jugará tras llevar el caso a la FFH

Jorge Daniel va a renovar con el Olimpia y lo que informa el periodista Marco Antonio Banegas es que será por dos años.

Jorge Álvarez se olvida de Alajuelense y firmará renovación con Olimpia

“Jorge Álvarez renovará por dos años mas con Olimpia según me cuentan.

Habría clausula de salida al extranjero. El 23 seguirá haciendo magia en el Nacional”.

En Olimpia han venido trabajando su renovación y su nuevo contrato indica que tendría vínculo con el Albo hasta diciembre de 2028.

“Liberar la plaza”: Jeaustin Campos toma impensada decisión en Real España y firma por este grande de Centroamérica

ver también

“Liberar la plaza”: Jeaustin Campos toma impensada decisión en Real España y firma por este grande de Centroamérica

Su actual contrato dice que su estadía con Olimpia vence en diciembre de 2026, por lo que si Alajuelense se lo quería llevar tenía que pagar al menos 700 mil dólares de la cláusula.

Con esto, Olimpia se puede asegurar que tendrá su mago en la Liga Nacional de Honduras y Concachampions 2026 donde enfrentarán al América de México.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fue campeón con Saprissa y apuntaba al Mundial 2026, pero ahora se quedó sin club
Deportivo Saprissa

Fue campeón con Saprissa y apuntaba al Mundial 2026, pero ahora se quedó sin club

Alajuelense se roba a la joya goleadora de un rival directo en Costa Rica
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense se roba a la joya goleadora de un rival directo en Costa Rica

Mariano Torres no se salva: Josué Quesada señaló a los dos culpables del empate
Deportivo Saprissa

Mariano Torres no se salva: Josué Quesada señaló a los dos culpables del empate

El Salvador ilusionado: una figura del Bolillo Gómez podría irse a México
El Salvador

El Salvador ilusionado: una figura del Bolillo Gómez podría irse a México

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo