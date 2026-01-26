“Para que crezca”: Alajuelense recibe de Eduardo Espinel la sentencia que nunca vio venir y toda Centroamérica queda impactada

Olimpia inicio con el pie derecho su camino a la Copa 41. El León venció 1-0 al Génesis Policía y se llevó los tres puntos a casa en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Eduardo Espinel va por el tricampeonato, pero en rueda de prensa se le preguntó por un tema que ha dado mucha vuelta en el país, Jorge Álvarez.

Oficialmente se vio a Jorge Álvarez amarrado con Olimpia yYustin Arboleda dejó una lección a la prensa cuando criticaba del por qué pedían que se fuera a Alajuelense potenciando a una liga rival.

Espinel quiso opinar del tema y dejó clara su sentencia a Alajuelense, dando a conocer que después de Olimpia no hay mejor reto, cosa que ha impactado a toda Centroamérica.

Eduardo Espinel, tajante con Alajuelense y otros clubes de Centroamérica

“A mi me gustaría ser representante de Jorge, si lo fuera, no lo llevo para Centroamérica. Estamos hablando del mejor jugador de Honduras, no del fútbol hondureño, para mí. No puede ir al fútbol centroamericano, de Olimpia que es el más grande ¿a dónde puede ir acá?”.

Y agregó: “Yo si fuera representante lo llevo a la MLS, México, a un grande de Sudamérica, ahí sí porque va a crecer futbolística y económicamente, pero no me meto en el bolsillo y negocio de nadie, capaz a Olimpia le sirve si viene un equipo de Centroamérica y pone el dinero, pero estamos hablando del mejor jugador de Honduras”.

Para Espinel, la liga de Costa Rica no mejora a Jorge Álvarez, por lo que quedarse en Olimpia fue su mejor decisión para que en el futuro de un salto de calidad a otra competición que no sea de Centroamérica.

“Yo no entiendo que cualquier jugador de Olimpia que sea referente tiene que salir a una liga mejor, a una federación mejor para que crezca. Si se va a un equipo centroamericano va a jugar los mismo torneos que con Olimpia, por ahí con Yustin estoy alineado, pero vuelvo a repetir si yo fuera representante de Jorge siendo el mejor jugador de Honduras estaría buscando plaza en otros país no Centroamérica”.

Sobre la liga de Costa Rica: “Quedó demostrado, Alajuelense y Olimpia, quedamos dolidos, pero no nos ganó ningún partido, pedimos en penales y creo que estamos en el mismo nivel, ellos tienen otro nivel de organización, pero futbolístico hay cuatro grandes igual que acá no le veo diferencia”.

