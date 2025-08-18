Es tendencia:
Águila vs. Olimpia: ¿A qué hora y dónde ver el partido clave del Grupo D? Copa Centroamericana 2025

Águila vs Olimpia se medirán en la Copa Centroamericana. Entérate cuándo juegan, a qué hora y cómo ver el partido.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Águila y Olimpia se enfrentan en apasionante partido.
Olimpia quiere sellar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025 en El Salvador.

El ahora equipo de Eduardo Espinel llega con dos victorias en dos partidos y este martes quiere celebrar ante Águilasu pase a los cuartos de final.

Confirman la decisión de Javier Mascherano con respecto al futuro de David Ruíz en Inter Miami y toda Honduras queda pendiente

Confirman la decisión de Javier Mascherano con respecto al futuro de David Ruíz en Inter Miami y toda Honduras queda pendiente

¿A qué hora juega Águila vs. Olimpia?

ÁguilaOlimpia chocarán este martes 19 de agosto, a partir de las 8:00 p.m. de Centroamérica (9:00 de Panamá). El partido será en el Estadio Cuscatlán de San Salvador en Honduras.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Águila vs. Olimpia?

El encuentro de Copa Centroamericana entre ´Emplumados´ y ´Leones´ presenta dos opciones para verlo: suscribiéndose al servicio de streaming Disney+, que lo transmitirá en toda la región, o sintonizando ESPN.

¿Cómo llega Águila?

El cuadro salvadoreño llega con dos victorias consecutivas, una por liga y una por Copa. Los dirigidos por Daniel Messina buscan ganar de local contra Olimpia para forzar una fecha final de infarto.

Los emplumados tienen 3 puntos en el Grupo D de la Copa Centroamericana y una victoria los haría igualar al equipo hondureño en puntos.

¿Cómo llega Olimpia?

El Viejo León llega con una semana de descanso en el torneo copero y busca finiquitar su clasificación como visitante. En Olimpia son conscientes que un empate los clasifica a la siguiente ronda y no quieren que se repita lo de 2024 cuando cayeron en El Salvador ante Águila.

Olimpia acumula 6 puntos luego de dos partidos y además de clasificar quiere ganar para poder pelear el primer lugar del grupo junto a Xelajú.

