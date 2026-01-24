“No respondió”: el giro inesperado de Rolando Blackburn que sorprende a Panamá y este es su nuevo club en Centroamérica

Rolando Blackburn ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. El panameño de 36 años es agente libre y puede firmar por cualquier club.

José Miguel Domínguez, mejor conocido como ChepeBomba, dio a conocer que son detalles los que faltan para que “El Toro” regrese a Honduras, perto todo ha dado un giro inesperado.

Cuando Blackburn tenía todo acordado con el Génesis Policía, pero todo se cayó en el último momento, indica el periodista, Álvaro de la Rocha.

Ronaldo Blackburn no va a jugar con Génesis

“Génesis no respondió a la última comunicación con Rolando Blackburn y la negociación se cayó. El jugador no los esperará más.

El delantero panameño regresa a Honduras y lo hará con Victoria. Está tarde recibió el contrato que lo liga de nuevo a La Jaiba”.

Vistiendo la camisa de Victoria, “El Toro” anotó 11 goles en 18 partidos en el Apertura 2024, siendo uno de los máximos goleadores y logrando incluso un hat-trick histórico como el primer panameño en conseguirlo en la Liga Nacional.

En su trayectoria por clubes, el ‘Toro’ ha anotado 107 goles oficiales, destacando etapas en Tauro FC y Chorrillo FC de Panamá, The Strongest de Bolivia, Comunicaciones de Guatemala, Deportivo Saprissa de Costa Rica y Port FC de Tailandia, entre otros.

