“No respondió”: el giro inesperado de Rolando Blackburn que sorprende a Panamá y este es su nuevo club en Centroamérica

Rolando Blackburn ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. El panameño de 36 años es agente libre y puede firmar por cualquier club.
José Miguel Domínguez, mejor conocido como ChepeBomba, dio a conocer que son detalles los que faltan para que “El Toro” regrese a Honduras, perto todo ha dado un giro inesperado.
ver también
Ya es oficial: Olimpia confirma dos nuevos fichajes para Eduardo Espinel tras presentar a Onan Rodríguez
Cuando Blackburn tenía todo acordado con el Génesis Policía, pero todo se cayó en el último momento, indica el periodista, Álvaro de la Rocha.
Ronaldo Blackburn no va a jugar con Génesis
“Génesis no respondió a la última comunicación con Rolando Blackburn y la negociación se cayó. El jugador no los esperará más.
El delantero panameño regresa a Honduras y lo hará con Victoria. Está tarde recibió el contrato que lo liga de nuevo a La Jaiba”.
ver también
“Fue el destino”: a toda Honduras se le eriza la piel por Dereck Moncada y el gran salto que dio
Vistiendo la camisa de Victoria, “El Toro” anotó 11 goles en 18 partidos en el Apertura 2024, siendo uno de los máximos goleadores y logrando incluso un hat-trick histórico como el primer panameño en conseguirlo en la Liga Nacional.
En su trayectoria por clubes, el ‘Toro’ ha anotado 107 goles oficiales, destacando etapas en Tauro FC y Chorrillo FC de Panamá, The Strongest de Bolivia, Comunicaciones de Guatemala, Deportivo Saprissa de Costa Rica y Port FC de Tailandia, entre otros.