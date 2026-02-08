Rolando Blackburn dice a la selección de Honduras lo que pocos se atreven y el mensaje a Alajuelense: “Es difícil decir no”

Rolando Blackburn ha sido uno de los mejores panameños que ha visto el fútbol de Honduras. Para este Clausura 2026 decidió volver con la camisa de Victoria y espera sacar el equipo de la mala racha que cayó en 2025.

En el último juego, los lecheros sacaron un empate (1-1) en casa de Motagua y la prensa quiso tener al panameño y este no dudó en hablar de varios temas. Dejó claro el motivo por el que Honduras no va a la Copa del Mundo haciendo un fuerte señalamiento a los jugadores.

También habló de la oportunidad que tuvoJorge Álvarez de ir a Alajuelense y no la aprovechó. Su frase fue rotunda a favor de los Manudos. También defendió el fútbol de Costa Rica, el cual considera una vitrina.

Rolando Blackburn se destapa en Honduras

De nuevo en Honduras ¿Cómo te sientes?: “Agradecido con Dios de volver, hay un equipo bastante sano de jóvenes que quieren hacer las cosas bien”.

¿Qué se dice en el camerino tras el empate?: “El profe nos felicitó ante un rival para respetar”.

¿Cuánto ha cambiado la liga desde que se fue?: “El fútbol de Honduras es de mucho contacto, muy físico y nada estoy contento de venir. Poco a poco encontraré mi ritmo”.

¿Qué pasaría si Victoria no le paga, esto por los problemas económicos que arrastra?: “Es complicado, espero que no pase. Cuando llegué puse los puntos claros para poder venir, aceptaron, y esperamos que todo va bien”.

Y agregó: “Aún sabiendo todo, me atreví a venir porque me dieron garantías y espero que se cumplan. Estoy enfocado dentro de la cancha y que hagamos las cosas bien”.

Desde Honduras hay envidia, Panamá está en la Copa del Mundo: “La verdad que gracias a Dios clasificamos, Panamá está muy bien. Esperamos que más adelante le pueda tocar a Honduras”.

Mensaje de Rolando Blackburn a la selección de Honduras

¿Por dónde crees que pasa ese salto de Panamá a diferencia de Honduras?: “La mayoría juega fuera del país, eso es un plus y tambien la mentalidad que ofrece Thomas Christiansen que ha cambiado la mentalidad del jugador panameño”.

¿Qué le pasa a Honduras que no clasifica?: “No te sabría decir porque no estoy tan empapado. Son rachas que pasan, esperamos que Honduras pueda estar en la siguiente edición”.

Ahora Honduras trae un director deportivo europeo (Francis Hernández), ¿eso es solución?: “No es tanto lo europeo, es la mentalidad del jugador, a veces son muy conformistas y tienen que exigirle mucho a eso y que puedan cambiar la mentalidad”.

A Alajuelense no se le dice que no en el caso de Jorge Álvarez

En Honduras se ve mal que un jugador vaya a Costa Rica: “No, es de mucho nivel y los jugadores que tienen. Exportan mucho al extranjero, la liga tica es de mucho nivel”.

¿Se engaña Honduras diciendo que es la mejor liga de Centroamérica y qué piensa de lo de Jorge Álvarez y Alajuelense?:“No sabría decir, pero Alajuelense es muy fuerte y la verdad que el fútbol tico es una vitrina. A la Liga es muy difícil decirle que no”.