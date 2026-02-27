José Francisco Molina no firma con Honduras y ya enfrenta el primer problema que le complica su convocatoria

En Honduras se viven horas de enorme expectativa luego de que este viernes 25 de febrero se anunciara de forma oficial al nuevo entrenador de la Bicolor, se trata de José Francisco Molina.
El español aún no aterriza en suelo catracho y deberá comenzar a pensar en una situación que tiene en vilo a la afición hondureña tras lo que pasó camino al Mundial 2026 donde no se clasificó.
José Francisco se encuentra con el retiro de Edrick Menjívar, portero de Olimpia que aún puede seguir jugando como titular, pero no ir a la Copa del Mundo de este año lo ha golpeado duro.
José Francisco Molina se tiene que reunir con Edrick Menjívar
Francis Hernández, quien ya se reunió con Menjívar le va a entregar un informe sobre el arquero y seguro el nuevo DT tendrá un charla con el guardameta de Olimpia.
El guardameta dijo este viernes en conferencia de prensa de Olimpia: “Tuvimos una reunión con Francis (Hernández), hablamos muchas cosas positivas, nos dimos cada uno nuestro punto de vista, nos entendimos muy bien. Lo que hablamos me lo tengo que quedar para mí. Ojalá que él pueda trabajar con la necesidad que tiene la Selección”.
Conclusiones sobre esa plática: “Me gustó mucho el proyecto y la mentalidad que tiene Francis, es alguien que le va a aportar mucho a la Selección para lo que se viene”.
Ahora será Molina quien debe tomar la situación y resolver un problema que toda Honduras espera termine con final feliz para todas las partes.
José Francisco será presentado el lunes 02 de marzo y desde entonces su primer reto será enfrentar el partido amistoso que Honduras tiene pactado contra Perú.
Edrick Menjívar, el problema que José Francisco Molina debe resolver.