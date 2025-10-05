Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

“Paga las consecuencias”: la sentencia de Pedro Troglio que nadie esperaba en Honduras y que Costa Rica está pendiente

En la previa del duelo que enfrentará a Honduras y Costa Rica, Pedro Troglio dio una sentencia que nadie esperaba.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Pedro Troglio ha hablado de la selección de Honduras.
Pedro Troglio ha hablado de la selección de Honduras.

Pedro Troglio es el entrenador con más títulos en la historia de Honduras. El argentino dejó su nombre grabado con letras de oro en Olimpia y su opinión es muy respetada.

El estratega, en la previa del Honduras vs Costa Rica, dejó una sentencia que nadie esperaba en el país catracho.

Dejó a todos boquiabiertos: Luis Palma dijo lo que pocos en Honduras se animan antes de enfrentar a Costa Rica por Eliminatorias

ver también

Dejó a todos boquiabiertos: Luis Palma dijo lo que pocos en Honduras se animan antes de enfrentar a Costa Rica por Eliminatorias

¿Cuál es la sentencia que ha dejado Pedro Troglio?

Pedro Troglio habló del jugador más criticado la selección de Honduras, Antony Lozano. El argentino no se guardó nada a la hora de opinar sobre su situación.

Publicidad

“Es el típico jugador que puede estar en un 4-2-3-1 que puede estar con Quioto y Palma como referencia, pero a Honduras le ha costado en los últimos años encontrar ese ‘9’ ese Bennett, ese David Suazo que no es fácil encontrar y Choco paga las consecuencias de haberse ido al fútbol español y la gente espera”.

Choco Lozano no vive su mejor momento, pero Reinaldo Rueda le sigue teniendo confianza.

Choco Lozano no vive su mejor momento, pero Reinaldo Rueda le sigue teniendo confianza.

Publicidad

Para Troglio, Choco está pagando las consecuencia de haber sido sucesor de grandes jugadores y más cuando en las últimas semanas, Lozano, recibió una ola de críticas al atacante del Santos Laguna por darle una patada a Sergio Ramos en la cara.

“Juegan bajo una presión incomoda, porque hay una necesidad que Honduras vaya al Mundial y eso se siente y es un peso muy grande para los jugadores”, cerró.

Publicidad
Reinaldo Rueda recibe una de las peores noticias sobre una figura de Honduras que se perderá la ‘final’ contra Costa Rica

ver también

Reinaldo Rueda recibe una de las peores noticias sobre una figura de Honduras que se perderá la ‘final’ contra Costa Rica

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Luis Palma dijo lo que pocos en Honduras se animan antes de enfrentar a Costa Rica
Honduras

Luis Palma dijo lo que pocos en Honduras se animan antes de enfrentar a Costa Rica

Figura de Honduras se perderá la 'final' ante Costa Rica
Honduras

Figura de Honduras se perderá la 'final' ante Costa Rica

Fue goleador en LDA, pero debió retirarse por una operación de vida o muerte: "Siempre seré liguista"
Liga Deportiva Alajuelense

Fue goleador en LDA, pero debió retirarse por una operación de vida o muerte: "Siempre seré liguista"

No solo es Chucho López: Luis Fernando Tena cuenta con las incorporaciones que tanto esperaba para la Selección de Guatemala
Guatemala

No solo es Chucho López: Luis Fernando Tena cuenta con las incorporaciones que tanto esperaba para la Selección de Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo