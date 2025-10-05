“Paga las consecuencias”: la sentencia de Pedro Troglio que nadie esperaba en Honduras y que Costa Rica está pendiente

Pedro Troglio es el entrenador con más títulos en la historia de Honduras. El argentino dejó su nombre grabado con letras de oro en Olimpia y su opinión es muy respetada.

El estratega, en la previa del Honduras vs Costa Rica, dejó una sentencia que nadie esperaba en el país catracho.

¿Cuál es la sentencia que ha dejado Pedro Troglio?

Pedro Troglio habló del jugador más criticado la selección de Honduras, Antony Lozano. El argentino no se guardó nada a la hora de opinar sobre su situación.

“Es el típico jugador que puede estar en un 4-2-3-1 que puede estar con Quioto y Palma como referencia, pero a Honduras le ha costado en los últimos años encontrar ese ‘9’ ese Bennett, ese David Suazo que no es fácil encontrar y Choco paga las consecuencias de haberse ido al fútbol español y la gente espera”.

Choco Lozano no vive su mejor momento, pero Reinaldo Rueda le sigue teniendo confianza.

Para Troglio, Choco está pagando las consecuencia de haber sido sucesor de grandes jugadores y más cuando en las últimas semanas, Lozano, recibió una ola de críticas al atacante del Santos Laguna por darle una patada a Sergio Ramos en la cara.

“Juegan bajo una presión incomoda, porque hay una necesidad que Honduras vaya al Mundial y eso se siente y es un peso muy grande para los jugadores”, cerró.

