“Es ciego el que no quiere ver”: desde Panamá sueltan un filazo que hiere en el orgullo a Olimpia y Motagua

La Copa Centroamericana ha visto como los equipos de Honduras, en este caso Motagua y Olimpia se metieron a Costa Rica a sacar resultados positivos en los cuartos de final de ida.

El Azul Profundo venció 0-1 a Alajuelense, mientras que el Albo derrotó a Cartaginés 1-2. Ambos cierran en casa y como muchas chances de estar en semifinales del torneo.

Real España fue el único hondureño que no tuvo suerte y perdió en casa ante Plaza Amador, hasta ahora el mejor equipo de la Copa Centroamericana.

0-1 fue la victoria para los panameño.

A pesar de tener dos resultados a favor y un solo en contra, desde Panamá han lanzado un duro filazo a los equipos de Honduras.

El filazo de Panamá a los equipos de Honduras

El popular Chepe Bomba atacó y aseguró que los equipos canaleros siguen dominando el área y que no solo es a nivel de selecciones.

“Reflexión antes de dormir. Plaza Amador es más que Motagua y Olimpia hoy.

Habla el presente. Punto. La Liga Panameña de Fútbol tiene en la hondura al fútbol de Honduras.

Es ciego el que no lo quiere ver ni aceptar. El dominio centroamericano de Panamá continúa.

Punto y pelota”.

Plaza Amador cierra en casa ante Real España y le basta con el empate para estar en la siguiente ronda donde podría enfrentar a Sporting San Miguelito o Xelajú.

