Mario Moncada acaba con los rumores y confirma el verdadero destino de Dereck Moncada en Europa

Han pasado horas de pleno hermetismo desde el campamento de Dereck Moncada, cuyo salto al fútbol de Europa es un hecho; aunque de momento no hay comunicados oficiales. Pero su abuelo Mario Moncada acabó con los rumores con una sola acción.

A través de su cuenta de Facebook, Mario Moncada -también agente del jugador- compartió un mensaje de despedida que los fanáticos del Inter de Bogotá le dedicaron al futbolista.

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En la publicación confirman que Dereck viajará en las próximas semanas a Suiza para unirse al Lugano de la primera división, donde dará inicio a una nueva etapa en su carrera con apenas 18 años.

Moncada se ganó el cariño de la afición en Colombia en menos de cuatro meses con un destacado desempeño repartiendo dos asitencias y anotando cinco goles, incluyendo el primero en la historia del club.

Fútbol Centroamérica confirmó que entre los clubes interesados estaban el Crystal Palace y Wolverhampton de Inglaterra; además del Cagliari en Italia y hasta el Atlético de Madrid B en España.

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Los informes señalan que la transacción ronda los 3.5 millones de dólares, de los que Olimpia recibirá al menos 4.5 millones de lempiras gracias al “Mecanismo Solidaridad” de la FIFA.

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El mensaje dedicado a Dereck Moncada

¡Buen vuelo Dereck! Del nido para el mundo. Hoy tenemos sentimientos encontrados. Nuestro guerrero emprende un nuevo rumbo hacia el fútbol europeo para unirse al Lugano de Suiza.

Un comienzo histórico: Dereck no es un jugador más; él fue el encargado de hacernos gritar por primera vez. Su nombre quedará grabado para siempre como el autor del primer gol en la historia del Internacional de Bogotá.

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Nuevos horizontes: Desde el nido le deseamos el mayor de los éxitos en este gran a la liga suiza. Gracias por tu entrega, por tu talento y por defender estos colores con el alma desde el primer día.

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¡Bogotá y todo el Inter siempre serán tu casa! “Se nos va un grande, pero se va a cumplir un sueño. Gracias Dereck por abrirnos el camino con ese primer gol histórico. ¡Llevá nuestra bandera en alto, crack! ¡Gracias totales!