Honduras

Olimpia vs Real España: ¿Cuándo y dónde ver el clásico amistoso que se jugará en Estados Unidos durante fecha FIFA?

Los clubes hondureños decidieron trasladar su rivalidad a Estados Unidos y este domingo se verán las caras en Nueva Orleans.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Olimpia y Real España juegan hoy un amistoso en Nueva Orleans.

Real España y Olimpia decidieron mantener el ritmo competitivo de cara a la Copa Centroamericana y para eso pactaron un clásico de preparación en medio de la Fecha FIFA.

Es así como, mientras la Selección de Honduras juega la fecha Eliminatoria ante Haití y Nicaragua, Leones y Catedráticos viajaron a Estados Unidos para verse las caras.

¿Por qué Olimpia y Real España jugarán en Estados Unidos?

Los Merengues y los Aurinegros jugarán en Estados Unidos ya que fueron invitados a ser el partido principal del torneo amistoso New Orleans Cup VII.

¿Cuándo y a qué hora se jugará Olimpia vs Real España?

El León y la Máquina coalicionarán este domingo 7 de septiembre a las 6:30 pm hora de Honduras.

¿Dónde jugarán Olimpia y Real España en Estados Unidos?

El encuentro tendrá lugar en el Joe Yenni Stadium de Nueva Orleans, Estados Unidos. Para los aficionados locales el costo de la entrada es de $50 dólares en todas las localidades.

¿Cómo ver el partido amistoso entre Olimpia y Real España que se jugará en Estado Unidos?

El partido entre el Club Olimpia Deportivo y el Real Club Deportivo España será transmitido por la página oficial de la New Orleans Cup VII a través de Facebook. Ahí se podrá ver de manera gratuita el encuentro.

¿Para qué se preparan Olimpia y Real España?

Se debe destacar que tanto el conjunto de Eduardo Espinel como el de Jeaustin Campos clasificaron a los 4tos de final de la Copa CA. Olimpia enfrentará a Cartaginés de Costa Rica, mientras que Real España se medirá a Plaza Amador de Panamá.

Si bien ambos equipos cuentan con varias de sus figuras, debe ser resaltado que Edrick Menjivar, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Jorge Benguché, Buba López y Franklin Flores se perderán el partido ya que se encuentran concentrados con la Bicolor.

