Toda Honduras consternada con la petición que hacen a Olimpia, Motagua y Real España tras la muerte de Orinson Amaya, presidente de Marathón

Honduras está de luto luego de la muerte de Orinson Amaya presidente del Marathón. El mandatario sufrió un infarto este lunes 01 de diciembre que le arrebató la vida.

“Club Deportivo Marathón lamenta profundamente la partida de nuestro PRESIDENTE pero también a un hombre que amó nuestros colores con el corazón.

José Orinson Amaya, deja un legado que vivirá en cada aficionado, en cada historia y en cada sueño verdolaga.

Hay vidas que marcan un camino, y legados que trascienden el tiempo”, fue el mensaje que dejó el club verdolaga para despedir a su máximo mandatario.

Otros clubes también se han despedido de Orinson Amaya

El presidente de Marathón era muy respetado y equipos como Olimpia, Motagua, Olancho FC, incluso Pachuca con el que jugó su partido de Centenario, dijeron adión a Amaya.

La Liga Nacional de Honduras tiene actividad el martes y miércoles y toda Honduras ha quedado consternada por la petición de un periodista catracho.

“Espero que se suspenda la jornada de mañana y miercoles. Ha fallecido el Presidente del Marathón. Se debe respetar éste momento . Sean sensatos miembros de la junta directiva de la liga. QEPD Orinson Amaya”.

Esto lo dijo Manfredo Reyes, que sabe que Marathón ha recibido un duro golpe en la celebración de 100 años.

Otro que realizó una petición más a futuro fue Gustavo Roca, quien asegura que el estadio Yankel Rosenthal debe comenzar a llamarse Orinson Amaya. En su gestión Marathón ganó su último título en 2018.

