El reemplazante de Fredy Pérez: Comunicaciones quiere llevarse de Honduras el refuerzo que sacudiría el mercado en Guatemala

Comunicaciones se dispone a cerrar un 2025 para el olvido. Con urgencias y malos resultados, se acentuó una crisis institucional severa que tendrán que resolver lo antes posible.

Los Cremas quedaron últimos en el Torneo Apertura 2025. Solamente lograron 20 puntos en 22 partidos disputados, por lo que no tuvieron posibilidad alguna de acceder a la ronda final de la Liga Nacional de Guatemala.

El proceso de reestructuración establecido por la cúpula dirigencial dio paso a la salida de varios nombres importantes. Entre ellos está el de Fredy Pérez, a quien se le busca reemplazo y apareció como opción el arquero Luis López Fernández.

Buba López llegaría desde Honduras a Comunicaciones: el reemplazo de Fredy Pérez

Fredy Pérez está de salida. La relación con la afición ya se rompió y al parecer, tampoco lo quiere la actual directiva ni el cuerpo técnico no le tiene confianza.

Y si bien el principal candidato a ocupar el puesto parecía ser Rubén Silva, asoma un nombre que seduce y mucho a la afición de Comunicaciones. Este es el del hondureño Luis López, según la información publicada a través de La Pizarra GT.

Buba tiene 32 años y es el arquero del Real España. Tuvo una buena temporada, con 19 partidos disputados, 22 goles recibidos y seis porterías intactas. Ahora es suplente en la Selección de Honduras, con la que jugó un total de 57 encuentros.

