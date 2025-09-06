Mientras Honduras se juega el pase al Mundial, Eduardo Espinel deja la noticia que sorprende a Olimpia ¿Se va?

Mientras Honduras se juega su pase al Mundial United 2026, Olimpia ha recibido una noticia sorprendente de Eduardo Espinel.

El entrenador uruguayo dio declaraciones antes de viajar a Estados Unidos para enfrentar a Real España en un partido amistoso.

Espinel fue consultado por un tema que es de interés para afición de Olimpia, su contrato. Este vence en diciembre del 2025 y todavía no ha sido renovado.

Eduardo se pronunció sobre su futuro y dejó clara su postura: “Es muy pronto eso, yo me quedaría a vivir en el Olimpia, ¿a cuantos no les gustaría estar acá?, lo que pasa es que muchas veces no depende. Ustedes saben que el fútbol es muy dinámico, yo no pensaba estar dirigiendo en Honduras este año y estoy aquí con mucha felicidad”, manifestó.

Espinel reconoce que su puesto es muy apetecido y que muchos entrenadores darían lo que fuera por tenerlo.

“Primero hay que ganar en el Olimpia, hay que salir campeón porque si no no sirve de nada. Segundo: muchas cosas no dependen solo del entrenador si no de los dirigentes y lo que ven ellos; también atrás del entrenados hay un cuerpo técnico y el mío desea seguir en Honduras”.

Fútbol Centroamérica ha consultado a miembros de las directiva sobre la situación de Espinel y aseguran que están contentos con su trabajo. Que la renovación será cuestión de tiempo.

Olimpia, con Espinel ha ganado un título de Liga Nacional ante Real España y rompió la maldición de no avanzar de fase de grupos en la Copa Centroamericana. Ya los tiene los cuartos de final.

