Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Mientras Reinaldo Rueda no pone a jugar a Alexy Vega en Honduras, esta es la oscura realidad que tuvo que aceptar Juan Luis Anangonó

Salió con polémica de Marathón tras pegarle una cachetada a Alexy Vega y ahora esta es la realidad del delantero.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Alexy Vega no la pasa nada bien en la selección de Honduras, pero Anangonó tampoco con su situación.
Alexy Vega no la pasa nada bien en la selección de Honduras, pero Anangonó tampoco con su situación.

Vamos a comenzar hablando de lo más reciente. Toda Honduras está indignada con Reinaldo Rueda por el tiempo de juego que le dio a Alexy Vega.

El volante, que es el mejor jugador de la Liga Nacional, solo jugó 35 segundos, lo que enfureció a todos los catrachos tras el empate 0-0 ante Haití.

Siempre está convocado a la selección de Honduras, nunca juega y Olimpia pone en su sitio a Reinaldo Rueda: “El más destacado”

ver también

Siempre está convocado a la selección de Honduras, nunca juega y Olimpia pone en su sitio a Reinaldo Rueda: “El más destacado”

Muchos considera que Alexy merece tener minutos de calidad, pero no se le ha dado, algo que Rueda debe tener en mente para no echarse a la gente en contra.

Publicidad

Hablando de todo un poco y recordando otra polémica en la que estuvo Alexy Vega, se nos vino a la cabeza el nombre Juan Luis Anangonó.

¿Qué realidad aceptó Juan Luis Anangonó tras ser echado de Marathón?

Recordemos que el colombiano agredió a Alexy Vega en la cara y tuvo que salir del equipo por este tipo de actitudes.

Publicidad

Fichó por el Nacional de Ecuador, equipo donde se encontró que no podía jugar por unos problemas legales que tenía el club y esta realidad aceptó.

El conjunto ecuatoriano no podrá usar sus contrataciones en la LigaPro, ya que no pudieron ser inscritos. El motivo se debe a que no pasaron el control financiero del campeonato.

Publicidad

Ante esto, Anangonó se pronunció y aceptó ante la prensa que no va a jugar hasta que se arregle todo. Solo podrá disputar 4 partidos hasta el otro semestre y esto si llega hasta la final. Al Nacional le toca enfrentar al 9 de octubre el próximo 18 de septiembre.

Fantasma Figueroa solo ocupó seis palabras para referirse a Honduras tras empatar contra Costa Rica

ver también

Fantasma Figueroa solo ocupó seis palabras para referirse a Honduras tras empatar contra Costa Rica

“Lastimosamente por las situaciones que el club está atravesando no se pudo dar el tema de mi habilitación, pero vengo trabajando con el equipo y soy parte del mismo”, comenzó diciendo.

Publicidad

Recalcó que para la Copa si va a poder estar: “Efectivamente, para la Copa Ecuador si puedo formar parte del equipo y esperemos que se pueda dar. Como jugador quiero estar en cancha”.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alexy Vega siempre tuvo la razón: el último problema que pasa Juan Luis Anangonó y que lo hace vivir un calvario
Honduras

Alexy Vega siempre tuvo la razón: el último problema que pasa Juan Luis Anangonó y que lo hace vivir un calvario

Campeón con Comunicaciones ficha en un equipo grande de Ecuador
Guatemala

Campeón con Comunicaciones ficha en un equipo grande de Ecuador

Juan Ananganó rompe el silencio tras el golpe a Alexy Vega y ser despedido de Marathón
Honduras

Juan Ananganó rompe el silencio tras el golpe a Alexy Vega y ser despedido de Marathón

El castigo más duro para el Piojo Herrera: la FIFA sentencia el destino de Costa Rica rumbo al Mundial 2026
Costa Rica

El castigo más duro para el Piojo Herrera: la FIFA sentencia el destino de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo