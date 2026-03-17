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Furia en Alajuelense: el gesto del DT de LAFC en el Morera Soto que hizo estallar a los manudos

Después de dos frases que hicieron enojar a la afición de Alajuelense, Marc Dos Santos sumó un gesto que no dejaron pasar los manudos.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Marc Dos Santos aumenta la bronca de Alajuelense con él.
© La Nación.Marc Dos Santos aumenta la bronca de Alajuelense con él.

La tensión entre Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles FC sumó un nuevo capítulo en una noche que ya venía cargada desde la previa. El ambiente en el estadio Alejandro Morera Soto explotó antes incluso de que comenzara el partido, y esta vez el foco estuvo en el gesto del técnico Marc Dos Santos, que terminó desatando la furia de la afición rojinegra en un clima que ya era caliente por todo lo que se había dicho en los días anteriores.

La relación entre el entrenador canadiense y el entorno manudo venía deteriorándose desde el partido de ida. Tras el empate en territorio estadounidense, Dos Santos aseguró que su equipo había sido ampliamente superior a Alajuelense en todos los aspectos del juego, declaraciones que no cayeron bien en Costa Rica y que fueron interpretadas como un menosprecio hacia la Liga.

Lejos de bajar el tono, en la previa del encuentro de vuelta el técnico volvió a encender la polémica al asegurar que el ambiente del Morera Soto no lo intimidaba, algo que se tomó como una nueva provocación por parte del DT de LAFC. Esa frase, en un contexto de alta expectativa por la serie de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026, terminó de calentar a una afición que esperaba responder desde las gradas.

El gesto de Marc Dos Santos que enoja a todos en Alajuelense

El momento más tenso se produjo a la llegada del equipo angelino al estadio. A diferencia de lo habitual, el autobús de LAFC no ingresó directamente al recinto y se detuvo en las afueras, en medio de una multitud de aficionados manudos. Jugadores y cuerpo técnico debieron descender rodeados por la presión de la hinchada, en una escena cargada de tensión.

Fue en ese contexto donde se dio el gesto que terminó de encender todo. Marc Dos Santos descendió del autobús visiblemente molesto, con una expresión de enojo evidente y mirando fijamente a los aficionados de Alajuelense. Su actitud, lejos de pasar desapercibida, fue interpretada como una provocación por parte de los seguidores rojinegros.

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La reacción no tardó en llegar. El gesto del entrenador, sumado a sus declaraciones previas, hizo estallar a los manudos, que respondieron con mayor presión y un clima aún más hostil en los alrededores del estadio.

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Así, el partido entre Alajuelense y LAFC comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial, en un ambiente donde la tensión y la rivalidad quedaron completamente expuestas.

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Datos Claves

  • Marc Dos Santos provocó tensión con gestos y miradas fijas hacia la afición de Alajuelense.
  • El autobús de LAFC se detuvo afuera del estadio Morera Soto rodeado por la hinchada.
  • La serie corresponde a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2026.

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