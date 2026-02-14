Concacaf tiene ratificada la sentencia a Jeaustin Campos: LAFC y Alajuelense ya sabe lo que pasará en la Concachampions 2026

Real España comienza su aventura en la Concachampions 2026. La Máquina es el único representante de Honduras con vida luego de la eliminación de Olimpia ante el América de México.

Los de Jeaustin Campos se miden en la primera ronda a Los Ángeles FC de la MLS y la serie arranca este martes 17 de febrero. La ida se juega en el estadio Morazán.

Una de las buenas noticias que se confirman desde Honduras es que Real España podrá contar con su entrenador en el banquillo. Cosa que no pudo hacer durante los últimos seis partidos de la Copa Centroamericana por una sanción que recibió.

Fútbol Centroamérica consultó al presidente de La Máquina, Elías Burbaras, si Jeaustin iba a estar disponible o la sanción de Concacaf también contaba para la Concachampions 2026.

La respuesta del mandamás aurinegro fue rotunda: “El castigo es en la Copa Centroamerica. En la Liga de Campeones está habilitado”, por lo que estará en la primera ronda ante LAFC.

Al actual tricampeón de la Copa Centroamericana, Alajuelense, también le compete la notificación, ya que de avanzar, Real España se mediría a ellos en la fase octavos de final donde esperan por ser los monarcas de la región.

Elias Burbara confirmó a Fútbol Centroamérica que Jeaustin Campos estará en el banquillo contra LAFC.

El motivo por el que Jeaustin Campos fue castigado por 10 partidos

“El Comité Disciplinario de Concacaf ha sancionado al director técnico del Real C.D. España, Jeaustin Campos, tras un incidente ocurrido inmediatamente después de la conclusión del partido de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 entre el club hondureño y el C.S.D. Municipal de Guatemala, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Después de revisar las pruebas y la documentación recopilada durante su investigación, y de acuerdo con el Código Disciplinario aplicable, el Comité ha impuesto al señor Campos una suspensión de diez partidos por el uso de gestos discriminatorios.

La decisión del Comité Disciplinario está en línea con la política de tolerancia cero de Concacaf contra los comportamientos discriminatorios y racistas en el fútbol.

El señor Campos deberá cumplir su suspensión durante los próximos partidos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y en futuras ediciones de la competencia regional en el que sea elegible para participar“

-Los partidos que Jeaustin Campos se ha perdido tras ser sancionado por Concacaf

20 de agosto: Real España 1-0 Diriangén

28 de agosto: Real España 4-0 Sporting San Miguelito

25 de septiembre: Real España 0-1 Plaza Amador

01 de octubre: Plaza Amador 1-2 Real España

22 de octubre: Real España 1-1 Xelajú

29 de octubre: Xelajú 1-1 Real España (eliminado penales)

Le restan cuatro juegos suspendido en futuras ediciones de la Copa Centroamericana, por lo que en la Concachampions volveremos a ver al tico en el banquillo buscando hacer historia contra LAFC y por qué medirse a uno de sus eternos rivales, Alajuelense.