Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Muchas falencias”: Salió de Olimpia para fichar en Sudamérica y ahora lanza dardos contra el fútbol de Honduras

Luego de su paso por el fútbol de Honduras, el jugador no dudó en asegurar que a la Liga Nacional le falta mucho por mejorar.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
El jugador ganó la 40 con Olimpia y salió libre para fichar por el fútbol de Uruguay.
El jugador ganó la 40 con Olimpia y salió libre para fichar por el fútbol de Uruguay.

El exjugador de Olimpia, Marcos Montiel salió de Honduras para regresar al fútbol de Uruguay de primera división, donde firmó con el Central Español de su país.

En una reciente entrevista con Sport 890, Montiel fue consultado sobre la experiencia en la Liga Nacional de Honduras y destacó la ausencia del VAR.

Mientras la Selección de Honduras lo tiene en carpeta, Pedro Troglio vive este polémico momento en Argentina

ver también

Mientras la Selección de Honduras lo tiene en carpeta, Pedro Troglio vive este polémico momento en Argentina

“Yo no conocía el fútbol (de Honduras), es un fútbol lindo, pero tiene muchas falencias también. No hay VAR, las canchas, pasaban cosas que no estaban buenas”, comenzó diciendo Montiel.

Por otro lado, el uruguayo recordó que entre las cosas buenas estaba la compañía de sus connacionales con los que compartió durante su paso en Honduras.

“Pero bueno, allá (en Honduras) estaba con Enmanuel Hernández, con Facundo Queiroz, con Eduardo Espinel y el cuerpo técnico nos juntábamos. Fue una experiencia linda”, amplió.

Liga Nacional de Honduras responde a Marathón y confirma el castigo que todos estaban esperando

ver también

Liga Nacional de Honduras responde a Marathón y confirma el castigo que todos estaban esperando

¿Cuál fútbol tiene más calidad?

Marcos Montiel también opinó que la primera división de Uruguay es más aguerrida y de mayor calidad en comparación al fútbol que se práctica en Honduras.

Publicidad

“El fútbol uruguayo en comparación a Honduras, aquí hay una gremial que está buena, pero el fútbol uruguayo es más aguerrido y tiene más calidad”, cerró.

Marcos Montiel dejó a Olimpia tras haber ganado la 40. Foto: X Olimpia.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Diego Vázquez sorprende a Olimpia: da la respuesta que nadie esperaba de Jorge Álvarez y Jonathan Núñez
Honduras

Diego Vázquez sorprende a Olimpia: da la respuesta que nadie esperaba de Jorge Álvarez y Jonathan Núñez

Julian Martínez sorprende a Olimpia con el mensaje que nadie esperaba y Espinel no lo puede creer
Honduras

Julian Martínez sorprende a Olimpia con el mensaje que nadie esperaba y Espinel no lo puede creer

Rely Maradiaga vuelve a liquidar a Olimpia y sentencia los dos que deben irse: “Necesitan invertir”
Honduras

Rely Maradiaga vuelve a liquidar a Olimpia y sentencia los dos que deben irse: “Necesitan invertir”

Concacaf tiene ratificada la sentencia a Jeaustin Campos: LAFC y Alajuelense ya sabe lo que pasará
Honduras

Concacaf tiene ratificada la sentencia a Jeaustin Campos: LAFC y Alajuelense ya sabe lo que pasará

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo