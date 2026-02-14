“Muchas falencias”: Salió de Olimpia para fichar en Sudamérica y ahora lanza dardos contra el fútbol de Honduras

El exjugador de Olimpia, Marcos Montiel salió de Honduras para regresar al fútbol de Uruguay de primera división, donde firmó con el Central Español de su país.

En una reciente entrevista con Sport 890, Montiel fue consultado sobre la experiencia en la Liga Nacional de Honduras y destacó la ausencia del VAR.

“Yo no conocía el fútbol (de Honduras), es un fútbol lindo, pero tiene muchas falencias también. No hay VAR, las canchas, pasaban cosas que no estaban buenas”, comenzó diciendo Montiel.

Por otro lado, el uruguayo recordó que entre las cosas buenas estaba la compañía de sus connacionales con los que compartió durante su paso en Honduras.

“Pero bueno, allá (en Honduras) estaba con Enmanuel Hernández, con Facundo Queiroz, con Eduardo Espinel y el cuerpo técnico nos juntábamos. Fue una experiencia linda”, amplió.

¿Cuál fútbol tiene más calidad?

Marcos Montiel también opinó que la primera división de Uruguay es más aguerrida y de mayor calidad en comparación al fútbol que se práctica en Honduras.

“El fútbol uruguayo en comparación a Honduras, aquí hay una gremial que está buena, pero el fútbol uruguayo es más aguerrido y tiene más calidad”, cerró.

Marcos Montiel dejó a Olimpia tras haber ganado la 40. Foto: X Olimpia.