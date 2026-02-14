Es tendencia:
Honduras

Mientras la Selección de Honduras lo tiene en carpeta, Pedro Troglio vive este polémico momento en Argentina

El nombre de Pedro Troglio es uno que está en la carpeta para ser el entrenador de la Selección de Hondura; ahora vive una gran polémica.

José Rodas

Por José Rodas

Pedro Troglio dirigiendo un entrenamiento del Banfield en Argentina.
Pedro Troglio dirigiendo un entrenamiento del Banfield en Argentina.

Pedro Trogliose caracteriza por ser un entrenador que vive con intensidad cada encuentro que encara y en esta ocasión no fue la excepción en el duelo entre Banfield y Racing.

El entrenador Pedro Troglio fue expulsado tras fuertes reclamos contra el árbitro central producto de una patada que recibió el futbolista de Banfield Baltasar Rodríguez.

La acción del jugador de Racing provocó el estallido de Troglio, quien sin dudarlo salió del área técnica para realizar reclamos airados que terminaron con su expulsión.

Tras la tarjeta roja, el estratega argentino no se detuvo y salió del terreno de juego pateando lo que encontrara en su camino.

Junto a él, también fue expulsado su asistente Gustavo Reggi, quien también formó parte del cuerpo técnico cuando Troglio dirigió a Olimpia.

Pedro Troglio en carpeta

La Federación de Fútbol de Honduras se encuentra en la etapa de elección del nuevo seleccionador nacional y entre los nombres están los de Jesús Casas, Pedro Troglio y Santi Denia.

Los reportes señalan que entre los españoles Jesús Casas y Santi Denia saldrá el nuevo entrenador; aunque no se descarta a Pedro Troglio.

