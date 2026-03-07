Es tendencia:
“Lo perdimos”: Keyrol Figueroa tiene en alerta al Liverpool y en Honduras están todos atentos

Keyrol Figueroa podría definir su futuro en las próximos meses en Inglaterra ante el interés de clubes europeos que lo tientan.

Por José Rodas

Keyrol Figueroa es una de las joyas del Liverpool de Inglaterra. Foto: X Liverpool U-21.
Durante las últimas semanas el Liverpool vivió un duro golpe en el mercado de transferencias con la venta del joven talento Trent Kone-Doherty al Molde de la primera división de Noruega, pese a tener una oferta de renovación con los “Reds”.

Situación que podría influir en una decisión futura del honduro-estadounidense Keyrol Figueroa, quien ha despertado el interés de diversos clubes en Europa.

“Lo perdimos, hemos perdido a un gran jugador”, dijo Rob Page, entrenador de la Sub-21 del Liverpool. “Él decidió irse, queríamos retenerlo, había una oferta de contrato”, agregó.

El futbolista irlandés de 19 años jugó en dos ocasiones con el primer equipo (en FA CUP y en EFL Cup); sin embargo decidió marcharse al club noruego que pagó 750 mil euros por su fichaje.

¿Y Keyrol Figueroa?

Desde Inglaterra informan que el Liverpool también se encuentra en alerta con la situación de Keyrol Figueroa. Y es que el contrato del hijo de Maynor Figueroa vence en junio de 2026.

Lo anterior provocaría que Keyrol de 19 años se marche gratis de los “Reds” que están sufriendo la fuga de sus jóvenes talentos.

Según el medio “Anfield Watch”, el Liverpool mira a Keyrol Figueroa como uno de sus prometedores delanteros y buscarían renovarle con miras al futuro y una posible venta para que deje ingresos en caja.

Entre tanto, el PSV de Países Bajos ha mostrado un alto interés en el jugador; al igual que el Porto de Portugal; Charlotte y New York Red Bulls de la MLS; aunque este último destino no es la prioridad.

