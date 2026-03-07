“Necesito un respiro”: legionario sacude los planes de José Francisco Molina y su primera convocatoria en la Selección de Honduras

Ya son tres los futbolistas hondureños que se están pensando una nueva convocatoria con la selección dirigida ahora por el español José Francisco Molina. Esos jugadores son Edrick Menjívar, Andy Nájar y ahora el legionario Alex López.

Y es que, en una reciente entrevista el jugador del Sporting de Costa Rica aseguró que de momento le diría que “no” a la Selección de Honduras, pese a que ha sido de los jugadores con reiteradas presencia en el combinado.

“Uno no puede decir que no, pero creo que ya llevo un tiempo de estar en la selección y a veces podría decir que necesito un respiro, podría decir que no en este momento, le pasó a Celso (Borges) que dijo que no seguía y al final regresó, en esto del fútbol lo más bonito es que cuando andas en buen momento, bienvenido sea”, dijo López.

Cabe señalar que, el exjugador de Olimpia no formó parte de la última convocatoria realizada por Reinaldo Rueda para los juegos ante Nicaragua y Costa Rica, cuando significó la eliminación de Honduras del Mundial United 2026.

Lo que dijo sobre José Molina

Entre tanto, López consideró que el ambiente que se vive en Costa Rica con el nombramiento de Fernando Batista como DT es el mismo que se vive con José Francisco Molina en Honduras.

“El ambiente es el mismo que aquí, al final los resultados son los que irán hablando por sí solos, la primera prueba que tendrá el entrenador de la Selección de Honduras va a ser el amistoso en España contra Perú”, dijo López.

Concluyó que: “Desde ahí se va a ver cuál es la idea y el trabajo que él trae, esperamos que le salgan bien las cosas y podamos ver a una Costa Rica y Honduras en el Mundial de nuevo”.