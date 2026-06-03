Olimpia revela la demoledora verdad sobre la salida de José Mario Pinto a Costa Rica y por qué no lo retuvo

"Valoran más la plata que los títulos": Olimpia ha dado a conocer su postura ante el abandono de José Mario Pinto.

Olimpia se despidió de otra de sus grandes figuras. José Mario Pinto, pieza clave en la época dorada del equipo en los últimos siete años, decidió dejar al León para comenzar su aventura como legionario en el Sporting FC de Costa Rica.

Tras su salida, el presidente de la institución alba, Rafael Villeda, habló en exclusiva con Diario Diez para aclarar cómo se dio la marcha del futbolista y enviar un mensaje de agradecimiento, apagando las críticas de un sector de la afición.

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Una decisión tomada por José Mario Pinto

Según explicó Villeda, el club no tuvo opción de presentar una oferta económica para retener al habilidoso extremo, ya que el jugador tenía claras sus metas fuera del país.

“Pinto ya tenía muy tomada la decisión de no continuar en el equipo. Ni siquiera hablamos de un contrato de renovación, o sea, de cifras ni nada porque él estaba ya con la decisión tomada de querer salir aprovechando que le habían salido unas oportunidades”, comentó el presidente de Olimpia.

A pesar de que algunos cuestionan que Pinto eligiera a un equipo de media tabla en Costa Rica en lugar de quedarse en uno de los gigantes de Centroamérica, el directivo se mostró comprensivo.

“Pinto quiere sentir lo que es la experiencia de jugar fuera de Honduras, algo que había decidido él junto a su familia. Respeto su decisión y le deseo el mejor de los éxitos porque fue parte de nueve títulos con Olimpia en Liga Nacional y el de la Concacaf League. Quiero que tenga un buen rendimiento y que pueda mejorar para que regrese a la Selección Nacional”.

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Una de las mayores quejas de los aficionados olimpistas es que Pinto, al igual que otros canteranos, se marchó sin dejar ganancias de traspaso en las arcas del club. Sin embargo, Rafael Villeda defendió la postura del equipo con una contundente reflexión sobre el éxito deportivo.

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“Hay gente que dice que Olimpia se quedó sin nada y yo pienso que no todo se mide en dinero. Hay muchos equipos que cambiarían cualquier cantidad de dinero para tener los títulos que se han logrado. Hay equipos tienen 9, 10, 11 o 12 años sin ganar un campeonato. Estoy seguro que habrían preferido no haber vendido a algún jugador y haber ganado un campeonato”, exteriorizó.

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Para el mandamás del Olimpia, el legado de Pinto vale mucho más que cualquier cheque que pudiera haber entrado a las cuentas de la institución.

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“Pinto deja un aporte importante para que el equipo hay podido ganar 9 campeonatos. Reitero hay personas que valoran más la plata que los títulos, en mi balance me llena más la posibilidad de ganar campeonatos que tener llenas las arcas”, finalizó Villeda.

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En resumen

José Mario Pinto decidió no renovar con Olimpia porque su prioridad familiar era jugar en el extranjero; ni siquiera se llegó a hablar de dinero con la directiva.

El presidente Rafael Villeda respaldó al jugador, le agradeció su esfuerzo y le deseó éxito en el Sporting FC de Costa Rica y en su camino de regreso a la Selección.

Ante las críticas de la afición porque Pinto se fue gratis, Villeda aseguró que los 9 títulos de liga y la Concacaf League que dejó el canterano valen más que cualquier ganancia económica.

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