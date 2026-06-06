¿Se fue por dinero? La inesperada confesión del salario que ganará José Mario Pinto en Costa Rica y que impacta a Olimpia

José Mario Pinto dejó a Olimpia tras muchos años y fichó por el Sporting FC. Para muchos su marcha a Costa Rica fue una sorpresa.

El Sporting FC de Costa Rica sacudió el mercado de fichajes de la región al confirmar la contratación del extremo hondureño José Mario Pinto, de 28 años. Los josefinos lograron lo que muchos consideraban imposible: quedarse con una de las máximas figuras del Olimpia de Honduras, un jugador que muchos proyectaban para clubes tradicionales como Saprissa o Alajuelense.

Pinto llega al fútbol costarricense para unirse a dos viejos conocidos y excompañeros de equipo: Alex López y Carlos Pineda.

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El gerente deportivo de Sporting FC, José Miguel Cubero, conversó con Columbia Deportiva y reveló que el interés por el futbolista catracho viene de largo plazo.

“Tengo más de seis meses de darle seguimiento a él. Desde noviembre y diciembre comencé a charlar con José. Incluso, estuve platicando con el presidente de Olimpia (Rafael Villeda) intentando la forma de traerlo en enero, pero no se dio porque le restaban seis meses de contrato”, explicó Cubero.

Al final, Pinto decidió no renovar con el León hondureño y prefirió esperar para escuchar la propuesta del conjunto tico.

El proyecto pesó más que el dinero

Uno de los detalles más llamativos de la negociación es que el jugador aceptó un salario menor al que percibía en su país natal. Cubero fue muy claro en que la llegada del extremo no se debió a una oferta económica inalcanzable.

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“No podemos decir que Pinto viene a Sporting FC por un tema económico, es más por el proyecto. Incluso, tenía un contrato (en Olimpia) superior al de nosotros y decidió venirse para acá”, confesó el gerente deportivo.

Cubero también destacó el papel clave que jugaron Alex López y Carlos Pineda para terminar de convencer al futbolista durante la última semana, así como una conversación crucial con el director técnico Andrés Carevic antes de tomar la decisión final.

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José Mario Pinto llega a Costa Rica con un cartel pesado: 9 títulos ganados con el Olimpia y un recorrido importante tanto en la selección de Honduras como en la Copa Centroamericana.

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El propio Cubero, quien lo enfrentó en su etapa como jugador, reconoció la calidad de su nuevo refuerzo: “El peso ofensivo que tiene es muy bueno. Ahora llega a un grupo que está fuerte, pero tenemos que mostrarlo en la cancha”.

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En resumen

El Sporting FC logró la contratación del hondureño José Mario Pinto , una de las grandes figuras de la región que muchos veían en equipos tradicionales como Saprissa o Alajuelense.

, una de las grandes figuras de la región que muchos veían en equipos tradicionales como Saprissa o Alajuelense. El gerente deportivo, José Miguel Cubero, reveló que Pinto rechazó un mejor contrato en el Olimpia y aceptó ganar menos dinero en Costa Rica porque se convenció con el proyecto deportivo del club.

en Costa Rica porque se convenció con el proyecto deportivo del club. La negociación tomó más de seis meses de seguimiento y fue clave la intervención de sus excompañeros Alex López y Carlos Pineda, además de una llamada del técnico Andrés Carevic, para cerrar el fichaje.

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