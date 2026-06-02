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Lo que Olimpia le confesó a José Mario Pinto tras su salida a Costa Rica

José Mario Pinto se fue de Olimpia y ahora es nuevo jugador del Sporting FC de Costa Rica. Allá jugará junto a otros catrachos.

José Rodas

Por José Rodas

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José Mario Pinto jugará para el Sporting FC de Costa Rica.
© Kevin JiménezJosé Mario Pinto jugará para el Sporting FC de Costa Rica.

Olimpia no dejó pasar la oportunidad de despedir como se debe a uno de sus jugadores más queridos. Luego de que se confirmara que el extremo José Mario Pinto deja al equipo para jugar con el Sporting FC de Costa Rica, la institución alba le dedicó un conmovedor mensaje de agradecimiento.

Pinto, quien se formó en las fuerzas básicas del León, se despidió primero con mucha nostalgia, asegurando que el Olimpia se convirtió en su segunda casa y que no fue una decisión fácil marcharse.

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La respuesta de Olimpia a José Mario Pinto

Ante las palabras del atacante, el Olimpia respondió de inmediato a través de sus redes sociales, dejando claro que el futbolista ya es parte de la historia grande del club.

“Te vimos crecer y tocaste la gloria. Levantaste títulos y cumpliste sueños con esta camiseta, que llevás en el corazón. Gracias, JMP. ¡Olimpia siempre será tu casa!”, expresó el equipo merengue.

Además del mensaje, el club publicó un comunicado donde resaltó que el impacto de Pinto va más allá de las canchas. El equipo destacó sus valores, su humildad y el gran amor que siempre mostró por la camiseta.

Con su salida al fútbol costarricense, José Mario Pinto cierra una etapa brillante en el Olimpia, donde fue pieza clave para ganar 9 títulos nacionales y una Copa de la Concacaf League, consolidándose como un verdadero ícono de la afición olimpista.

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En resumen

  • El extremo José Mario Pinto deja al Olimpia para convertirse en nuevo legionario con el Sporting FC de la primera división de Costa Rica.
  • Tanto el jugador como el club se dedicaron mensajes de profundo agradecimiento, donde el Olimpia le aseguró que la institución siempre será su casa y resaltó su humildad y profesionalismo.
  • Pinto se marcha como un gran ícono del olimpismo tras formarse en sus fuerzas básicas y ser pieza clave en la conquista de 9 títulos nacionales y una Concacaf League.
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