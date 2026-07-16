De Carlos Ruiz a Agustín Herrera: qué figuras jugarán en el partido despedida de José Moyo Contreras

José Manuel Contreras se retiró del futbol profesional tras la temporada 2025-2026, pero este viernes tendrá su partido de despedida en el estadio Cementos Progreso cuando el plantel actual de Comunicaciones enfrente a los Amigos del Moyo.
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El partido del adiós de Contreras será una auténtica fiesta blanca, en la que varias figuras de antaño estarán en el terreno de juego, en especial los que pudieron compartir vestuario con el centrocampista.
Hay que recordar que el juego será con el actual plantel crema, frente a los ambos del Moyo, en esta segunda escuadra habrá varias figuras y leyendas, pero no solo del club, sino también estará Carlos Ruiz, quien es considerado el mejor jugador de la historia de Guatemala
Este es el listado de invitados que estarán en el partido:
Carlos Ruiz
Elvis Danilo Turcios
Juan Manuel Funes
David Guerra
Elmer Ponciano
Luis Pedro Molina
Allan Miranda
Alexander Larín
Gustavo Cabrera
Edgar Estrada
Martín Machón
Erick Miranda
Wilson Lalín
Fredy Thompson
Erwin Morales
Carlos Figueroa
Rigoberto Gómez
Jean Márquez
Carlos Castrillo
Michael Umaña
Francisco Joel Benítez
Juan José Paredes
Jairo Arreola
Agustín Herrera
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El partido de despedida de José Contreras se realizará mañana a las 20:00 horas, en el que aparte de estos invitados se esperan más sorpresas y así darle un digno adiós a uno de los máximos ídolos de la historia de Comunicaciones.