De Carlos Ruiz a Agustín Herrera: qué figuras jugarán en el partido despedida de José Moyo Contreras

Varias figuras estarán en el partido de despedida de José Manuel Contreras.

José Manuel Contreras se retiró del futbol profesional tras la temporada 2025-2026, pero este viernes tendrá su partido de despedida en el estadio Cementos Progreso cuando el plantel actual de Comunicaciones enfrente a los Amigos del Moyo.

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El partido del adiós de Contreras será una auténtica fiesta blanca, en la que varias figuras de antaño estarán en el terreno de juego, en especial los que pudieron compartir vestuario con el centrocampista.

Hay que recordar que el juego será con el actual plantel crema, frente a los ambos del Moyo, en esta segunda escuadra habrá varias figuras y leyendas, pero no solo del club, sino también estará Carlos Ruiz, quien es considerado el mejor jugador de la historia de Guatemala

Este es el listado de invitados que estarán en el partido:

Carlos Ruiz

Elvis Danilo Turcios

Juan Manuel Funes

David Guerra

Elmer Ponciano

Luis Pedro Molina

Allan Miranda

Alexander Larín

Gustavo Cabrera

Edgar Estrada

Martín Machón

Erick Miranda

Wilson Lalín

Fredy Thompson

Erwin Morales

Carlos Figueroa

Rigoberto Gómez

Jean Márquez

Carlos Castrillo

Michael Umaña

Francisco Joel Benítez

Juan José Paredes

Jairo Arreola

Agustín Herrera

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El partido de despedida de José Contreras se realizará mañana a las 20:00 horas, en el que aparte de estos invitados se esperan más sorpresas y así darle un digno adiós a uno de los máximos ídolos de la historia de Comunicaciones.