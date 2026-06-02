Olimpia anuncia fichaje de seleccionado de Honduras y adelanta por cuántos años firma

El equipo de Eduardo Espinel hizo oficial la llegada del primer fichaje de cara a la siguiente temporada para luchar en el torneo local y Copa Centroamericana.

Luego de anunciar la baja de ocho futbolistas, Olimpia hizo oficial este martes la llegada del futbolista Cristian Nahún Canales Zúñiga, defensor central surgido de las inferiores de Real España y que llega procedente del Choloma CD.

El cuadro Melenudo oficializó que el central firmó su contrato por los próximos tres años luego de haber destacado con los “Maquileros” en el que disputó 19 partidos en su primer torneo.

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Cristian Canales se proyecta como una de las próximas figuras del fútbol hondureño y su destacada proyección ya le permitió obtener su primera convocatoria con la Selección Mayor de Honduras para el amistoso ante Argentina.

“El Club Olimpia Deportivo continúa apostando por jugadores jóvenes con capacidad y compromiso, confiando en que Cristian será un importantr aporte para seguir fortaleciendo nuestro proyecto deportivo”, escribió el club en su comunicado oficial.

Además de Canales, se espera que Olimpia también haga oficial la llegada del delantero Kilmar Peña y del lateral izquierdo uruguayo Emanuel Cuello Azambuya.

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