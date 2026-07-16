Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Todos los campeones de la Recopa de Costa Rica: palmarés y resultados

La Recopa de Costa Rica se define en su nueva edición en un partido donde los rivales son Saprissa vs. Herediano.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
La Recopa de Costa Rica juega una nueva edición.
© RepetelLa Recopa de Costa Rica juega una nueva edición.

La Recopa de Costa Rica enfrenta al campeón de liga —o al ganador de la Supercopa según el formato de esta temporada— con el vencedor del Torneo de Copa.

Publicidad

Antes de la final de 2026 entre Saprissa y Herediano, la historia registra cinco ediciones si se incorporan los antecedentes oficiales denominados Campeón de Campeones.

Salió campeón con Saprissa, también con Alajuelense y ahora Rolando Fonseca revela de qué equipo es hincha: “Desde niño”

ver también

Salió campeón con Saprissa, también con Alajuelense y ahora Rolando Fonseca revela de qué equipo es hincha: “Desde niño”

Todos los campeones de la Recopa de Costa Rica

  • 1963: Saprissa. Empató 1-1 con Uruguay de Coronado y ganó 5-4 por penales.
  • 1967: Alajuelense. Venció 1-0 a Barrio México.
  • 2023: Saprissa. Igualó 0-0 con Cartaginés y se impuso 3-2 por penales.
  • 2024: Alajuelense. Derrotó 3-1 a Saprissa.
  • 2025: Alajuelense. Superó 1-0 a Herediano.
  • 2026: Saprissa vs. Herediano, por definirse.

¿Por qué se incluyen los torneos de 1963 y 1967?

Aquellas dos ediciones se disputaron bajo la denominación de Campeón de Campeones, pero respondían al mismo principio: enfrentar al monarca de Primera División con el ganador de la Copa.

La competencia fue recuperada en 2023 bajo el nombre actual de Recopa de Costa Rica.

Herediano ahora va por Saprissa: cuándo juega la Recopa 2026 tras ganarle la Supercopa a Alajuelense

ver también

Herediano ahora va por Saprissa: cuándo juega la Recopa 2026 tras ganarle la Supercopa a Alajuelense

Palmarés antes de la Recopa 2026

Publicidad

Alajuelense ganó las últimas dos ediciones y no participará este año. Saprissa podrá igualarlo si vence al Team, mientras que Herediano intentará transformarse en el tercer club campeón.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Historial de Saprissa vs. Herediano en finales: quién ganó más títulos
Costa Rica

Historial de Saprissa vs. Herediano en finales: quién ganó más títulos

Mercado de fichajes de Saprissa: altas, bajas y novedades para la Recopa
Costa Rica

Mercado de fichajes de Saprissa: altas, bajas y novedades para la Recopa

Saprissa vs. Herediano: la IA predice al campeón de la Recopa
Costa Rica

Saprissa vs. Herediano: la IA predice al campeón de la Recopa

Dónde ver a Saprissa vs. Herediano por la Recopa: hora, TV y streaming
Costa Rica

Dónde ver a Saprissa vs. Herediano por la Recopa: hora, TV y streaming

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo