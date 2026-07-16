Todos los campeones de la Recopa de Costa Rica: palmarés y resultados

La Recopa de Costa Rica se define en su nueva edición en un partido donde los rivales son Saprissa vs. Herediano.

La Recopa de Costa Rica enfrenta al campeón de liga —o al ganador de la Supercopa según el formato de esta temporada— con el vencedor del Torneo de Copa.

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Antes de la final de 2026 entre Saprissa y Herediano, la historia registra cinco ediciones si se incorporan los antecedentes oficiales denominados Campeón de Campeones.

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Todos los campeones de la Recopa de Costa Rica

1963: Saprissa. Empató 1-1 con Uruguay de Coronado y ganó 5-4 por penales.

Empató 1-1 con Uruguay de Coronado y ganó 5-4 por penales. 1967: Alajuelense. Venció 1-0 a Barrio México.

Venció 1-0 a Barrio México. 2023: Saprissa. Igualó 0-0 con Cartaginés y se impuso 3-2 por penales.

Igualó 0-0 con Cartaginés y se impuso 3-2 por penales. 2024: Alajuelense. Derrotó 3-1 a Saprissa.

Derrotó 3-1 a Saprissa. 2025: Alajuelense. Superó 1-0 a Herediano.

Superó 1-0 a Herediano. 2026: Saprissa vs. Herediano, por definirse.

¿Por qué se incluyen los torneos de 1963 y 1967?

Aquellas dos ediciones se disputaron bajo la denominación de Campeón de Campeones, pero respondían al mismo principio: enfrentar al monarca de Primera División con el ganador de la Copa.

La competencia fue recuperada en 2023 bajo el nombre actual de Recopa de Costa Rica.

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Palmarés antes de la Recopa 2026

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Alajuelense ganó las últimas dos ediciones y no participará este año. Saprissa podrá igualarlo si vence al Team, mientras que Herediano intentará transformarse en el tercer club campeón.