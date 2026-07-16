Historial de Saprissa vs. Herediano en finales: quién ganó más títulos

Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano volverán a encontrarse en un partido decisivo. La Recopa de Costa Rica 2026 será la decimonovena definición directa por un título entre ambos si se consideran campeonato nacional, Copa, Supercopa y ahora Recopa.
Antes de este partido, Saprissa ganó dieciocho finales y Herediano se impuso en siete, según los datos del periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover. La última fue la definición del Clausura 2026, conquistada por el conjunto florense.
¿Quién ganó más finales entre Saprissa y Herediano?
- Finales disputadas antes de la Recopa: 19.
- Títulos ganados por Saprissa: 12.
- Títulos ganados por Herediano: 7.
- Primera final de Recopa entre ambos: 2026.
El ganador del viernes modificará el balance a 13-7 para Saprissa o 12-8 para Herediano.
Finales por el campeonato nacional
Saprissa ganó seis de las diez definiciones de Primera División y Herediano se quedó con cuatro:
- 2003-2004: Saprissa.
- Invierno 2007: Saprissa.
- Invierno 2014: Saprissa.
- Verano 2017: Herediano.
- Clausura 2018: Saprissa.
- Apertura 2018: Herediano.
- Clausura 2021: Saprissa.
- Apertura 2021: Herediano.
- Apertura 2022: Saprissa.
- Clausura 2026: Herediano.
Finales de segunda fase del campeonato nacional
- Apertura 2022: Saprissa ganó.
- Apertura 2023: Saprissa ganó.
- Apertura 2024: Herediano ganó.
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Finales de Torneos de Copa
Los morados dominaron las tres finales de Copa disputadas entre ambos:
- Copa Gran Bretaña 1950: Saprissa ganó 3-1.
- Copa Presidente 1960: Saprissa ganó 1-0.
- Copa Juan Santamaría 1972: Saprissa ganó 4-3.
Finales de Supercopa
Herediano posee ventaja de 2-1 ante Saprissa:
- 2020: Herediano ganó 2-0.
- 2023: Saprissa ganó 1-0.
- 2024: empataron 1-1 y Herediano ganó 5-4 por penales.
La primera final de Recopa entre ambos
Nunca antes Saprissa y Herediano habían definido directamente este trofeo. La Recopa 2026 agregará una cuarta competencia al historial de finales del Clásico del Buen Fútbol.