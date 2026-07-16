Historial de Saprissa vs. Herediano en finales: quién ganó más títulos

Saprissa y Herediano se miden en una nueva final y esta vez es por la Recopa de Costa Rica 2026. ¿Quién ganó más entre ambos?

Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano volverán a encontrarse en un partido decisivo. La Recopa de Costa Rica 2026 será la decimonovena definición directa por un título entre ambos si se consideran campeonato nacional, Copa, Supercopa y ahora Recopa.

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Antes de este partido, Saprissa ganó dieciocho finales y Herediano se impuso en siete, según los datos del periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover. La última fue la definición del Clausura 2026, conquistada por el conjunto florense.

¿Quién ganó más finales entre Saprissa y Herediano?

Finales disputadas antes de la Recopa: 19.

19. Títulos ganados por Saprissa: 12.

12. Títulos ganados por Herediano: 7.

7. Primera final de Recopa entre ambos: 2026.

El ganador del viernes modificará el balance a 13-7 para Saprissa o 12-8 para Herediano.

Finales por el campeonato nacional

Saprissa ganó seis de las diez definiciones de Primera División y Herediano se quedó con cuatro:

2003-2004: Saprissa.

Saprissa. Invierno 2007: Saprissa.

Saprissa. Invierno 2014: Saprissa.

Saprissa. Verano 2017: Herediano.

Herediano. Clausura 2018: Saprissa.

Saprissa. Apertura 2018: Herediano.

Herediano. Clausura 2021: Saprissa.

Saprissa. Apertura 2021: Herediano.

Herediano. Apertura 2022: Saprissa.

Saprissa. Clausura 2026: Herediano.

Finales de segunda fase del campeonato nacional

Apertura 2022: Saprissa ganó.

Saprissa ganó. Apertura 2023: Saprissa ganó.

Saprissa ganó. Apertura 2024: Herediano ganó.

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Finales de Torneos de Copa

Los morados dominaron las tres finales de Copa disputadas entre ambos:

Copa Gran Bretaña 1950: Saprissa ganó 3-1.

Saprissa ganó 3-1. Copa Presidente 1960: Saprissa ganó 1-0.

Saprissa ganó 1-0. Copa Juan Santamaría 1972: Saprissa ganó 4-3.

Finales de Supercopa

Herediano posee ventaja de 2-1 ante Saprissa:

2020: Herediano ganó 2-0.

Herediano ganó 2-0. 2023: Saprissa ganó 1-0.

Saprissa ganó 1-0. 2024: empataron 1-1 y Herediano ganó 5-4 por penales.

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La primera final de Recopa entre ambos

Nunca antes Saprissa y Herediano habían definido directamente este trofeo. La Recopa 2026 agregará una cuarta competencia al historial de finales del Clásico del Buen Fútbol.