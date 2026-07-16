Los goles más importantes de José Moyo Contreras en Comunicaciones

José Manuel Contreras se retiró del futbol profesional tras la temporada 2025-2026, pero este viernes tendrá su partido de despedida en el estadio Cementos Progreso cuando el plantel actual de Comunicaciones enfrente a los Amigos del Moyo.

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Contreras es un auténtico ídolo en los cremas, esto a pesar de que tuvo trayectoria en Xelajú MC y Antigua GFC, pero sus máximas glorias las vivió vestido de blanco, en el que dejó varios goles para el recuerdo y que fueron fundamentales para lograr éxitos colectivos y darle alegrías a los aficionados.

Los goles más recordados del Moyo Contreras

Gol histórico contra Heredia (2014): Recordado por la afición como uno de los mejores tantos de su carrera por la ejecución y el peso que tuvo en el campeonato crema

Gol de tiro libre a Municipal en el Tetracampeonato: El Moyo Contreras inició el camino al tetracampeonato al hacer un golazo de tiro libre a Municipal en la final del Clausura 2014.

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Gol al New York City FC (2020): En la Liga de Campeones de la Concacaf, anotó un golazo agónico al minuto 88 para completar una remontada histórica (4-2) que empató la serie global ante el cuadro estadounidense

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Gol de Tiro Libre ante Municipal (Copa Guate, 2025): Selló la victoria de Comunicaciones en el clásico frente a su histórico rival con una notable ejecución de balón parado

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Gol ante Municipal en El Trébol Clásico 327: Contreras se convirtió en un verdadero verdugo de los rojos y uno de los goles que le anotó fue en su estadio, esto ante una épica celebración que causó el enojo de los aficionados escarlatas.