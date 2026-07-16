“Necesita ser estudiado”: la insólita reacción que provocó Kadir Barría en Brasil tras anotarle al Santos

Barría le dio el triunfo a Botafogo, pero su tanto dio de qué hablar en Brasil.

Botafogo consiguió una agónica y polémica victoria al derrotar 2-1 a Santos en el Estádio Olímpico Nilton Santos, en un encuentro que se definió en el quinto minuto del tiempo añadido gracias a un gol del suplente Kadir Barría. El triunfo permitió al Fogão escalar del puesto 12 al noveno en la clasificación del Brasileirão, aunque el desenlace del compromiso generó un intenso debate en el fútbol brasileño.

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El partido tuvo emociones desde el primer tiempo. Al minuto 41, un tanto validado por el VAR adelantó a Botafogo tras una asistencia de Kauan Toledo, dándole ventaja a los locales antes del descanso. Sin embargo, el momento que marcó la noche llegó mucho después, cuando Barría ingresó al terreno de juego al minuto 77 y terminó convirtiéndose en el héroe inesperado del conjunto carioca.

El gol de Kadir Barría desató la polémica y provocó fuertes reacciones en Brasil

Cuando el reloj marcaba el 95′, Kadir Barría aprovechó un contragolpe para definir con el arco prácticamente a su disposición y sellar el 2-1 definitivo. La acción nació luego de una secuencia caótica en el área de Santos, donde el equipo visitante desperdició varias oportunidades claras tras un tiro de esquina y, en la jugada siguiente, una mala salida del guardameta terminó en un choque con uno de sus defensores, dejando el camino libre para que el atacante solo empujara el balón al fondo de la red.

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La anotación no tardó en generar controversia. Durante la transmisión de Caze TV, los comentaristas cuestionaron la insólita secuencia que terminó definiendo el compromiso y afirmaron: “Necesitan ser estudiadas”, en referencia a las circunstancias que rodearon la jugada. La declaración rápidamente se viralizó en redes sociales y abrió un intenso debate entre aficionados y analistas del fútbol brasileño.

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Las imágenes del gol comenzaron a circular de inmediato y dividieron opiniones. Mientras algunos señalaron que todo fue consecuencia de una cadena de errores defensivos de Santos, otros consideraron que la acción resultó tan inusual que merecía un análisis más profundo. El comentario emitido durante la transmisión alimentó aún más la discusión sobre una de las jugadas más llamativas de la jornada en el Brasileirão.

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Más allá de la polémica, Botafogo celebró tres puntos de enorme valor que le permiten acercarse a los puestos de privilegio del campeonato. En contraste, Santos se marchó con una dolorosa derrota y con una acción que seguirá dando de qué hablar en el fútbol brasileño, especialmente por el desenlace que convirtió a Kadir Barría en el protagonista de una de las noches más comentadas de la temporada.