Ya es oficial: Olimpia toma rotunda decisión con Eduardo Espinel y esto pasará con el club hasta 2026

La novela Eduardo Espinel y su salida del Club Olimpia Deportivo ha finalizado. La institución merengue ya ha tomado su propia decisión a pesar de que el técnico presentó la renuncia ante todo el público.

Desde Honduras se informa que tras una reunión que sostuvo con la directiva el lunes por la noche con el presidente Rafael Villeda, se ha tomado la determinación que muchos esperaban.

¿Qué pasará con Eduardo Espinel en Olimpia?

El León ha decidido que se quede a pesar del 6-2 que le propinó Génesis Policía en la última jornada del Apertura 2025. Esto con la idea de cambiar de timonel ya para finalizar el presente torneo.

Olimpia cuenta con Espinel y el miércoles se volverá a los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento del club con la misión de levante los ánimos de todos y así lograr terminar de mejor forma la campaña.

La idea es que Espinel termine este torneo Apertura 2025 y ya luego dependiendo de todo Olimpia puede tener un nuevo técnico en su banquillo para el 2026, pero esto dependerá de cómo finalice el campeonato.

Olimpia es líder con 37 unidades y buscará su Copa 40. Alajuelense los dejó golpeados luego de eliminarlos de la Centroamérica en una nefesta tanda de penales por parte de los blancos.

