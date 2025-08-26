Olimpia vs. Xelaju MC: ¿A qué hora y dónde ver al equipo de Eduardo Espinel? Copa Centroamericana 2025

Olimpia se juega el primer lugar del grupo D de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Su rival será el Xelajú MC de Guatemala, que llega invicto y con pleno de victorias al cotejo del miércoles.

ver también Qué necesitan Olimpia, Motagua y Real España para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

¿A qué hora juega Olimpia vs. Xelajú MC?

Olimpia y Xelajú chocan este miércoles 27 de agosto, a partir de las 8:00 p.m. de Honduras. El partido será en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Olimpia vs. Xelajú MC?

Tiene dos opciones para ver este juego de Copa Centroamericana: suscribiéndose al servicio de streaming Disney+, que lo transmitirá en toda la región, o sintonizando ESPN.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llega Olimpia?

El León acabó con su ‘empatitis’ y venció en la pasada jornada de la Liga Nacional de Honduras 3-1 al Platense de Puerto Cortés.

Antes de eso, el Albo había igualado con Juticalpa (2-2), Real España (0-0) y Águila (2-2). Ahora, para quedar primero debe ganar a Xelajú. La distancia es de solo de dos puntos (De 9 a 7).

Publicidad

ver también Giro inesperado: Rubilio Castillo recibió la notificación que cambia por completo su futuro en Marathón

¿Cómo llega Xelajú MC?

El equipo chapín en sus últimos tres partidos ha sacado dos victorias y un empate, derrotó a Real Estelí (4-1) y Guastatoya (5-0). Igualó con Municipal 1-1.

Publicidad

Con un empate clasifica primero, si no segundo, ya este grupo prácticamente definido, solo Olimpia puede quedar eliminado, pero sin Águila vence a Estelí por más de cinco goles.

Publicidad