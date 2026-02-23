Warren Madrigal consigue lo que nadie en Saprissa imaginó tras debutar en la MLS: “El mejor de la historia”

Cuando Warren Madrigal dejó Saprissa para dar el salto a la MLS, en Tibás sabían que estaban ante un talento con proyección, pero pocos imaginaron que su irrupción en Estados Unidos sería tan impactante. El delantero costarricense de 21 años firmó un debut que ya empieza a catalogarse como histórico en Nashville y que incluso fue calificado por el propio club como el mejor estreno en la historia de la liga para un jugador en su primer partido.

En la victoria 4-1 de Nashville sobre New England Revolution el pasado 21 de febrero en el Geodis Park, las figuras esperadas eran Sam Surridge y Hany Mukhtar, autores de los goles que resolvieron el encuentro. Sin embargo, tras el pitazo final, el nombre que dominó la conferencia de prensa fue el de Madrigal.

El mejor debut en la historia de la MLS

Los números explican el revuelo. Madrigal se convirtió en el segundo jugador en la historia del Nashville SC en anotar en su primer partido de liga, el primero en registrar una asistencia en ese contexto y apenas el séptimo futbolista en la historia de la MLS en sumar tres contribuciones directas de gol en su debut. Cerró la noche con un tanto y dos asistencias, una carta de presentación difícil de igualar.

Su actuación tuvo de todo. Al minuto cinco, tras un tiro de esquina, asistió de cabeza a Surridge para el 1-0. Más tarde fue clave en la jugada que derivó en el segundo tanto del inglés. En el 39’, logró desviar un balón que terminó en los pies de Mukhtar para otra asistencia, y al 49’ apareció en el área para marcar tras un rebote. Inteligencia para ubicarse, lectura de juego y contundencia: un combo que ilusiona.

Callaghan, entrenador del equipo estadounidense, destacó además su versatilidad. Aunque lo ve como delantero centro, considera que puede desempeñarse en toda la línea ofensiva, incluso por la banda izquierda, posición en la que fue titular ante Revolution. Esa capacidad para adaptarse a distintos roles aumenta su valor dentro de un equipo que el año pasado sufrió por falta de peso en ataque.

Madrigal ya había mostrado credenciales en Saprissa, donde marcó 19 goles en 100 partidos entre 2020 y 2025, además de su paso por el Valencia B y sus seis anotaciones con la Selección de Costa Rica. Pero lo que consiguió en su estreno en la MLS supera cualquier expectativa inicial. Nashville no dudó en resaltarlo en sus redes, hablando del mejor debut de la historia.