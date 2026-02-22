Es tendencia:
Por qué Honduras, Panamá y Guatemala no juegan las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf 2026

Descubra el motivo por el que las seleccion de Honduras, Panamá y Guatemala no jugarán las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf 2026 y qué implica para el torneo.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

¿Por qué no participan del certamen regional?
© Getty.¿Por qué no participan del certamen regional?

La ausencia de Honduras, Panamá y Guatemala en las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf 2026 no tiene nada que ver con sanciones o deserciones de último momento: las tres selecciones no juegan esta fase porque ya están clasificadas directamente al Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 por su ubicación en el ranking Sub-20 de Concacaf.

¿Qué son las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf 2026?

Concacaf organizó esta ronda como etapa previa al Campeonato Sub-20. Se jugará del 23 de febrero al 4 de marzo de 2026 y reúne a las asociaciones ubicadas del puesto 7 al 41 del ranking Sub-20, que compiten por seis cupos.

La clave: el Top 6 del ranking Sub-20 entra directo al Campeonato

Las seis mejores selecciones del ranking Sub-20 están preclasificadas al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. En esa lista figuran Honduras (3), Panamá (4) y Guatemala (6), junto a Estados Unidos (1), México (2) y Cuba (5).

La Sub-20 de Honduras está preclasificada (Diez).

La Sub-20 de Honduras está preclasificada (Diez).

Los ganadores de los grupos en Clasificatorias se unirán a esas seis selecciones ya preclasificadas en el torneo final (que tendrá 12 equipos).

Lo que viene para Costa Rica, El Salvador y Nicaragua

Costa Rica: grupo, rivales y calendario

Grupo E: Costa Rica, Trinidad y Tobago, Bermudas, Barbados y Sint Maarten.
Sede: Alajuela (Costa Rica).

Partidos de Costa Rica

  • Jueves 26/2: Costa Rica vs. Sint Maarten
  • Sábado 28/2: Costa Rica vs Barbados
  • Lunes 2/3: Costa Rica vs Bermudas
  • Miércoles 4/3: Costa Rica vs Trinidad y Tobago

El Salvador: grupo, rivales y calendario

Grupo A: El Salvador, Surinam, Belice, Granada, San Martín y Guayana Francesa.
Sede: Managua (Nicaragua).

Partidos de El Salvador

  • Lunes 23/2: El Salvador vs Guayana Francesa
  • Miércoles 25/2: El Salvador vs San Martín
  • Viernes 27/2: El Salvador vs Granada
  • Domingo 1/3: El Salvador vs Belice
  • Martes 3/3: El Salvador vs Surinam
Nicaragua: grupo, rivales y calendario

Grupo F: Canadá, Nicaragua, Aruba, Martinica e Islas Vírgenes EE. UU.
Sede: Managua (Nicaragua).

Partidos de Nicaragua

  • Martes 24/2: Nicaragua vs Aruba
  • Jueves 26/2: Nicaragua vs Martinica
  • Lunes 2/3: Islas Vírgenes EE.UU. vs Nicaragua
  • Miércoles 4/3: Nicaragua vs Canadá
