Por qué Honduras, Panamá y Guatemala no juegan las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf 2026

La ausencia de Honduras, Panamá y Guatemala en las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf 2026 no tiene nada que ver con sanciones o deserciones de último momento: las tres selecciones no juegan esta fase porque ya están clasificadas directamente al Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 por su ubicación en el ranking Sub-20 de Concacaf.

¿Qué son las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf 2026?

Concacaf organizó esta ronda como etapa previa al Campeonato Sub-20. Se jugará del 23 de febrero al 4 de marzo de 2026 y reúne a las asociaciones ubicadas del puesto 7 al 41 del ranking Sub-20, que compiten por seis cupos.

La clave: el Top 6 del ranking Sub-20 entra directo al Campeonato

Las seis mejores selecciones del ranking Sub-20 están preclasificadas al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. En esa lista figuran Honduras (3), Panamá (4) y Guatemala (6), junto a Estados Unidos (1), México (2) y Cuba (5).

La Sub-20 de Honduras está preclasificada (Diez).

Los ganadores de los grupos en Clasificatorias se unirán a esas seis selecciones ya preclasificadas en el torneo final (que tendrá 12 equipos).

Lo que viene para Costa Rica, El Salvador y Nicaragua

Costa Rica: grupo, rivales y calendario

Grupo E: Costa Rica, Trinidad y Tobago, Bermudas, Barbados y Sint Maarten.

Sede: Alajuela (Costa Rica).

Partidos de Costa Rica

Jueves 26/2: Costa Rica vs. Sint Maarten

Sábado 28/2: Costa Rica vs Barbados

Lunes 2/3: Costa Rica vs Bermudas

Miércoles 4/3: Costa Rica vs Trinidad y Tobago

El Salvador: grupo, rivales y calendario

Grupo A: El Salvador, Surinam, Belice, Granada, San Martín y Guayana Francesa.

Sede: Managua (Nicaragua).

Partidos de El Salvador

Lunes 23/2: El Salvador vs Guayana Francesa

Miércoles 25/2: El Salvador vs San Martín

Viernes 27/2: El Salvador vs Granada

Domingo 1/3: El Salvador vs Belice

Martes 3/3: El Salvador vs Surinam

Nicaragua: grupo, rivales y calendario

Grupo F: Canadá, Nicaragua, Aruba, Martinica e Islas Vírgenes EE. UU.

Sede: Managua (Nicaragua).

Partidos de Nicaragua

Martes 24/2: Nicaragua vs Aruba

Jueves 26/2: Nicaragua vs Martinica

Lunes 2/3: Islas Vírgenes EE.UU. vs Nicaragua

Miércoles 4/3: Nicaragua vs Canadá