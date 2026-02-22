Por qué Honduras, Panamá y Guatemala no juegan las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf 2026

La ausencia de Honduras, Panamá y Guatemala en las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf 2026 no tiene nada que ver con sanciones o deserciones de último momento: las tres selecciones no juegan esta fase porque ya están clasificadas directamente al Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 por su ubicación en el ranking Sub-20 de Concacaf.
¿Qué son las Clasificatorias Sub-20 de Concacaf 2026?
Concacaf organizó esta ronda como etapa previa al Campeonato Sub-20. Se jugará del 23 de febrero al 4 de marzo de 2026 y reúne a las asociaciones ubicadas del puesto 7 al 41 del ranking Sub-20, que compiten por seis cupos.
La clave: el Top 6 del ranking Sub-20 entra directo al Campeonato
Las seis mejores selecciones del ranking Sub-20 están preclasificadas al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. En esa lista figuran Honduras (3), Panamá (4) y Guatemala (6), junto a Estados Unidos (1), México (2) y Cuba (5).
La Sub-20 de Honduras está preclasificada (Diez).
Los ganadores de los grupos en Clasificatorias se unirán a esas seis selecciones ya preclasificadas en el torneo final (que tendrá 12 equipos).
Lo que viene para Costa Rica, El Salvador y Nicaragua
Costa Rica: grupo, rivales y calendario
Grupo E: Costa Rica, Trinidad y Tobago, Bermudas, Barbados y Sint Maarten.
Sede: Alajuela (Costa Rica).
Partidos de Costa Rica
- Jueves 26/2: Costa Rica vs. Sint Maarten
- Sábado 28/2: Costa Rica vs Barbados
- Lunes 2/3: Costa Rica vs Bermudas
- Miércoles 4/3: Costa Rica vs Trinidad y Tobago
El Salvador: grupo, rivales y calendario
Grupo A: El Salvador, Surinam, Belice, Granada, San Martín y Guayana Francesa.
Sede: Managua (Nicaragua).
Partidos de El Salvador
- Lunes 23/2: El Salvador vs Guayana Francesa
- Miércoles 25/2: El Salvador vs San Martín
- Viernes 27/2: El Salvador vs Granada
- Domingo 1/3: El Salvador vs Belice
- Martes 3/3: El Salvador vs Surinam
Nicaragua: grupo, rivales y calendario
Grupo F: Canadá, Nicaragua, Aruba, Martinica e Islas Vírgenes EE. UU.
Sede: Managua (Nicaragua).
Partidos de Nicaragua
- Martes 24/2: Nicaragua vs Aruba
- Jueves 26/2: Nicaragua vs Martinica
- Lunes 2/3: Islas Vírgenes EE.UU. vs Nicaragua
- Miércoles 4/3: Nicaragua vs Canadá