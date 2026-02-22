Arrancan las Clasificatorias para el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 y, en Centroamérica, la lupa está puesta en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua: la Sele juega en Alajuela, la Selecta viaja a Managua para un grupo largo y exigente, y la Azul y Blanco intentará aprovechar la localía para competirle a un peso pesado como Canadá.
Del 23 de febrero al 4 de marzo, los tres se juegan un objetivo claro: ganar su grupo sí o sí para meterse en la fase final del torneo.
Formato, qué se juega y por qué es clave clasificar al Premundial Sub-20
- Fechas: Clasificatorias del 23 de febrero al 4 de marzo de 2026.
- Participan 32 selecciones, divididas en seis grupos (dos de 6 equipos y cuatro de 5).
- Clasifica solo el primero de cada grupo: los 6 líderes avanzan al Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 (fase final), que se jugará del 25 de julio al 9 de agosto de 2026.
- La fase final también funcionará como clasificatorio para la Copa Mundial Sub-20 de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El trofeo del Premundial Sub-20. (Foto: Straffon Images)
Dónde se juegan las Clasificatorias Sub-20
Concacaf definió tres sedes para albergar los seis grupos: Costa Rica, Curazao y Nicaragua.
- Managua, Nicaragua (Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago): Grupos A y F.
- Willemstad, Curazao (Stadion Rignaal “Jean” Francisca): Grupos B y D.
- San Rafael de Alajuela, Costa Rica (Complejo Deportivo FCRF-Plycem): Grupos C y E.
Cómo ver EN VIVO la Clasificatoria al Premundial Sub-20
Los partidos serán transmitidos en Centroamérica a través de la plataforma de streaming Disney+ o la señal de ESPN.
Costa Rica: grupo, rivales y calendario de partidos
Grupo E: Costa Rica, Trinidad y Tobago, Bermudas, Barbados y Sint Maarten.
Sede: Alajuela (Costa Rica).
- Jueves 26 de febrero — Costa Rica vs. Sint Maarten
- Sábado 28 de febrero — Costa Rica vs. Barbados
- Lunes 2 de marzo — Costa Rica vs. Bermudas
- Miércoles 4 de marzo — Costa Rica vs. Trinidad y Tobago
El Salvador: grupo, rivales y calendario de partidos
Grupo A: El Salvador, Surinam, Belice, Granada, San Martín y Guayana Francesa.
Sede: Managua (Nicaragua).
- Lunes 23 de febrero — El Salvador vs. Guayana Francesa
- Miércoles 25 de febrero — El Salvador vs. San Martín
- Viernes 27 de febrero — El Salvador vs. Granada
- Domingo 1 de marzo — El Salvador vs. Belice
- Martes 3 de marzo — El Salvador vs. Surinam
Nicaragua: grupo, rivales y calendario de partidos
Grupo F: Canadá, Nicaragua, Aruba, Martinica e Islas Vírgenes EE. UU.
Sede: Managua (Nicaragua).
- Martes 24 de febrero: Nicaragua vs. Aruba
- Jueves 26 de febrero: Nicaragua vs. Martinica
- Lunes 2 de marzo: Islas Vírgenes EE. UU. vs. Nicaragua
- Miércoles 4 de marzo: Nicaragua vs. Canadá
¿Qué necesitan Costa Rica, El Salvador y Nicaragua para clasificar?
Sin vueltas: terminar primeros. En esta etapa no hay “mejores segundos”: el boleto es únicamente para el líder de cada grupo.