Clasificatorias Sub-20 de Concacaf 2026: dónde ver y todo lo que deben saber Costa Rica, El Salvador y Nicaragua

Entérese de cuándo se juegan las Clasificatorias al Premundial Sub-20, formato y dónde ver los partidos de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.

Por Maximiliano Mansilla

Entérese cómo ver los juegos de la Clasificatoria al Premundial Sub-20 de 2026.
Arrancan las Clasificatorias para el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 y, en Centroamérica, la lupa está puesta en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua: la Sele juega en Alajuela, la Selecta viaja a Managua para un grupo largo y exigente, y la Azul y Blanco intentará aprovechar la localía para competirle a un peso pesado como Canadá.

Del 23 de febrero al 4 de marzo, los tres se juegan un objetivo claro: ganar su grupo sí o sí para meterse en la fase final del torneo.

Formato, qué se juega y por qué es clave clasificar al Premundial Sub-20

  • Fechas: Clasificatorias del 23 de febrero al 4 de marzo de 2026.
  • Participan 32 selecciones, divididas en seis grupos (dos de 6 equipos y cuatro de 5).
  • Clasifica solo el primero de cada grupo: los 6 líderes avanzan al Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 (fase final), que se jugará del 25 de julio al 9 de agosto de 2026.
  • La fase final también funcionará como clasificatorio para la Copa Mundial Sub-20 de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El trofeo del Premundial Sub-20. (Foto: Straffon Images)

Dónde se juegan las Clasificatorias Sub-20

Concacaf definió tres sedes para albergar los seis grupos: Costa Rica, Curazao y Nicaragua.

  • Managua, Nicaragua (Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago): Grupos A y F.
  • Willemstad, Curazao (Stadion Rignaal “Jean” Francisca): Grupos B y D.
  • San Rafael de Alajuela, Costa Rica (Complejo Deportivo FCRF-Plycem): Grupos C y E.

Cómo ver EN VIVO la Clasificatoria al Premundial Sub-20

Los partidos serán transmitidos en Centroamérica a través de la plataforma de streaming Disney+ o la señal de ESPN.

Costa Rica: grupo, rivales y calendario de partidos

Grupo E: Costa Rica, Trinidad y Tobago, Bermudas, Barbados y Sint Maarten.
Sede: Alajuela (Costa Rica).

  • Jueves 26 de febrero — Costa Rica vs. Sint Maarten
  • Sábado 28 de febrero — Costa Rica vs. Barbados
  • Lunes 2 de marzo — Costa Rica vs. Bermudas
  • Miércoles 4 de marzo — Costa Rica vs. Trinidad y Tobago
El Salvador: grupo, rivales y calendario de partidos

Grupo A: El Salvador, Surinam, Belice, Granada, San Martín y Guayana Francesa.
Sede: Managua (Nicaragua).

  • Lunes 23 de febrero — El Salvador vs. Guayana Francesa
  • Miércoles 25 de febrero — El Salvador vs. San Martín
  • Viernes 27 de febrero — El Salvador vs. Granada
  • Domingo 1 de marzo — El Salvador vs. Belice
  • Martes 3 de marzo — El Salvador vs. Surinam
Nicaragua: grupo, rivales y calendario de partidos

Grupo F: Canadá, Nicaragua, Aruba, Martinica e Islas Vírgenes EE. UU.
Sede: Managua (Nicaragua).

  • Martes 24 de febrero: Nicaragua vs. Aruba
  • Jueves 26 de febrero: Nicaragua vs. Martinica
  • Lunes 2 de marzo: Islas Vírgenes EE. UU. vs. Nicaragua
  • Miércoles 4 de marzo: Nicaragua vs. Canadá

¿Qué necesitan Costa Rica, El Salvador y Nicaragua para clasificar?

Sin vueltas: terminar primeros. En esta etapa no hay “mejores segundos”: el boleto es únicamente para el líder de cada grupo.

