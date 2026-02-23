Regresos y sorpresas en El Salvador: Bolillo Gómez reveló la lista de convocados para La Selecta

La Selección de El Salvador ya se encuentra lista para disputar su primer partido amistoso del año, que será frente al Pachuca Select MX, como parte de su preparación internacional.

Sobre este escenario, el Bolillo Gómez dio a conocer la lista de jugadores que viajarán a México para este compromiso, en el que buscará evaluar alternativas y continuar ajustando su proyecto al frente de la Azul y Blanco.

Regresos y sorpresas en la lista de La Selecta

Entre regresos esperados y nombres que sorprendieron, la lista del Bolillo Gómez para la Selección de El Salvador dejó varios puntos para analizar de cara al amistoso ante Pachuca Select MX.

Destaca el retorno de Emerson Mauricio, junto a convocatorias que llamaron la atención como las de Sergio Sibrián, Isaac Portillo, Nelson Díaz y Marcelo Díaz, en una nómina que refleja la intención del Bolillo de probar alternativas y ampliar su base de jugadores rumbo a los próximos desafíos.

Convocatoria oficial de la Selección de El Salvador

Porteros

Sergio Sibrián (Inter FA)

(Inter FA) Daniel Franco (Alianza F.C.)

Defensas

Julio Sibrián (C.D. Águila)

(C.D. Águila) Jefferson Valladares (C.D. Mpal. Limeño)

(C.D. Mpal. Limeño) Elvis Claros (C.D. Mpal. Limeño)

(C.D. Mpal. Limeño) Jorge Cruz (C.D. FAS)

(C.D. FAS) Alejandro Henríquez (Alianza F.C.)

Volantes

Marcelo Díaz (C.D. Águila)

(C.D. Águila) Isaac Portillo (Inter FA)

(Inter FA) Leonardo Menjívar (Alianza F.C.)

(Alianza F.C.) Mauricio Cerritos (L.A. Firpo)

(L.A. Firpo) Bryan Landaverde (L.A. Firpo)

(L.A. Firpo) Jairo Henríquez (Inter F.A.)

(Inter F.A.) Noel Rivera (Alianza F.C.)

(Alianza F.C.) Nelson Díaz (L.A. Firpo)

(L.A. Firpo) Kevin Reyes (A.D.I. Metapán)

(A.D.I. Metapán) Jefferson Amaya (Real Salt Lake)

Delanteros

Emerson Mauricio (Inter FA)

¿Cuándo juega la Selección de El Salvador del Bolillo Gómez?

El compromiso está programado para el próximo 3 de marzo y se disputará fuera de fecha FIFA, por lo que la Selección de El Salvador contará en su mayoría con jugadores del torneo local.

Datos claves