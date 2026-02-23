Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Regresos y sorpresas en El Salvador: Bolillo Gómez reveló la lista de convocados para La Selecta

Bolillo Gómez tomó decisiones y dio a conocer la lista de la Selección de El Salvador para su próximo compromiso.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Regresos y sorpresas en El Salvador: Bolillo Gómez reveló la lista de convocados para La Selecta
© La SelectaRegresos y sorpresas en El Salvador: Bolillo Gómez reveló la lista de convocados para La Selecta

La Selección de El Salvador ya se encuentra lista para disputar su primer partido amistoso del año, que será frente al Pachuca Select MX, como parte de su preparación internacional.

Sobre este escenario, el Bolillo Gómez dio a conocer la lista de jugadores que viajarán a México para este compromiso, en el que buscará evaluar alternativas y continuar ajustando su proyecto al frente de la Azul y Blanco.

El Salvador recibirá un refuerzo desde Europa que podría fortalecer el campeonato local

ver también

El Salvador recibirá un refuerzo desde Europa que podría fortalecer el campeonato local

Dónde ver a El Salvador Sub-20 vs. Guayana Francesa por el debut en las Clasificatorias al Premundial de Concacaf

ver también

Dónde ver a El Salvador Sub-20 vs. Guayana Francesa por el debut en las Clasificatorias al Premundial de Concacaf

Regresos y sorpresas en la lista de La Selecta

Entre regresos esperados y nombres que sorprendieron, la lista del Bolillo Gómez para la Selección de El Salvador dejó varios puntos para analizar de cara al amistoso ante Pachuca Select MX.

Destaca el retorno de Emerson Mauricio, junto a convocatorias que llamaron la atención como las de Sergio Sibrián, Isaac Portillo, Nelson Díaz y Marcelo Díaz, en una nómina que refleja la intención del Bolillo de probar alternativas y ampliar su base de jugadores rumbo a los próximos desafíos.

Tweet placeholder

Convocatoria oficial de la Selección de El Salvador

Porteros

  • Sergio Sibrián (Inter FA)
  • Daniel Franco (Alianza F.C.)
Publicidad

Defensas

  • Julio Sibrián (C.D. Águila)
  • Jefferson Valladares (C.D. Mpal. Limeño)
  • Elvis Claros (C.D. Mpal. Limeño)
  • Jorge Cruz (C.D. FAS)
  • Alejandro Henríquez (Alianza F.C.)

Volantes

  • Marcelo Díaz (C.D. Águila)
  • Isaac Portillo (Inter FA)
  • Leonardo Menjívar (Alianza F.C.)
  • Mauricio Cerritos (L.A. Firpo)
  • Bryan Landaverde (L.A. Firpo)
  • Jairo Henríquez (Inter F.A.)
  • Noel Rivera (Alianza F.C.)
  • Nelson Díaz (L.A. Firpo)
  • Kevin Reyes (A.D.I. Metapán)
  • Jefferson Amaya (Real Salt Lake)
Publicidad

Delanteros

  • Emerson Mauricio (Inter FA)

¿Cuándo juega la Selección de El Salvador del Bolillo Gómez?

El compromiso está programado para el próximo 3 de marzo y se disputará fuera de fecha FIFA, por lo que la Selección de El Salvador contará en su mayoría con jugadores del torneo local.

Publicidad

Datos claves

  • El Salvador iniciará su año enfrentando al Pachuca Select MX en un amistoso diseñado para evaluar nuevas alternativas bajo el mando del “Bolillo” Gómez.
  • La nómina destaca por el retorno de Emerson Mauricio y la inclusión de jugadores como Sergio Sibrián, Isaac Portillo, Nelson Díaz y Marcelo Díaz.
  • Con esta lista, el cuerpo técnico busca ampliar la base de jugadores y ajustar piezas clave de cara a los próximos desafíos internacionales de la “Azul y Blanco”.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Le dieron a elegir entre el Mágico González, Messi y Maradona y su respuesta impacta a El Salvador
El Salvador

Le dieron a elegir entre el Mágico González, Messi y Maradona y su respuesta impacta a El Salvador

Lo había convocado El Salvador pero ahora todo cambiará: "Jugará con Guatemala"
Concacaf

Lo había convocado El Salvador pero ahora todo cambiará: "Jugará con Guatemala"

Dónde ver a El Salvador Sub-20 vs. Guayana Francesa por el debut en las Clasificatorias
El Salvador

Dónde ver a El Salvador Sub-20 vs. Guayana Francesa por el debut en las Clasificatorias

Ronald González ya lo sabe: Fedefútbol da su veredicto y tiene un preferido para asumir en Costa Rica
Costa Rica

Ronald González ya lo sabe: Fedefútbol da su veredicto y tiene un preferido para asumir en Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo