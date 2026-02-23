Thomas Müller calienta la serie y lanza un aviso que retumba en Cartaginés antes de la vuelta por la Concachampions

La serie entre Vancouver Whitecaps y Club Sport Cartaginés por la Copa de Campeones de Concacaf se empieza a jugar también fuera de la cancha. A pocos días del partido de vuelta en Canadá, Thomas Müller lanzó un mensaje en sus redes sociales que en territorio brumoso se interpreta como una advertencia directa. El alemán, una de las grandes figuras del conjunto canadiense, dejó claro que su foco está puesto en avanzar y que el objetivo inmediato es dejar en el camino a los ticos.

El empate 0-0 en el Fello Meza dejó la eliminatoria abierta, pero también cargada de tensión. Cartaginés compitió con orden en casa y sostuvo la igualdad, mientras que Whitecaps se llevó un resultado que le permite definir ante su público. En ese contexto, cualquier declaración adquiere mayor peso, y más si proviene de una leyenda europea acostumbrada a escenarios de máxima exigencia.

¿Cuál es el mensaje que dio Thomas Muller para la vuelta?

“Qué bueno que la nueva temporada de MLS haya comenzado con una victoria. El miércoles continuamos: Concachampions. Semana inglesa en Canadá. Los Whitecaps están esperando tu apoyo”, escribió Müller en su cuenta de Instagram. El mensaje, breve pero cargado de intención, refleja confianza y deja entrever que el plantel ya cambió el chip hacia la competencia internacional.

La referencia a la “semana inglesa” no es casual. En el fútbol, el término se utiliza cuando un equipo debe afrontar partido de liga el fin de semana y compromiso internacional entre semana, una exigencia que pone a prueba la profundidad y el estado físico del plantel. Whitecaps viene de imponerse 1-0 al Real Salt Lake en su debut liguero y ahora quiere aprovechar el impulso para sellar la clasificación.

La publicación que realizó Thomas Muller. (Foto: Instagram)

Para Cartaginés, el panorama es claro. Una victoria en Vancouver o un empate con goles le daría el boleto a la siguiente ronda gracias al criterio de anotaciones como visitante. Un nuevo 0-0 enviaría la serie a la definición por penales. Los brumosos viajarán este lunes rumbo a Canadá con la misión de sostener la intensidad y aprovechar cualquier espacio que deje el rival.

Publicidad

Publicidad

ver también Cartaginés empata frente a Vancouver Whitecaps: resumen del partido de ida por la primera ronda de la Concachampions 2026

El duelo se disputará el miércoles a las 7 p.m. en el BC Place Stadium, un escenario imponente que presionará desde las gradas. Müller ya calentó el ambiente con su publicación y dejó claro que Whitecaps quiere seguir avanzando en un torneo en el que fue finalista la temporada pasada. Cartaginés, por su parte, tendrá que responder en el césped a un aviso que ya retumba en la previa.

Datos Claves

El encuentro de ida en el Fello Meza finalizó con un marcador de 0-0 .

finalizó con un marcador de . Thomas Müller publicó un mensaje de advertencia previo al juego entre Vancouver y Cartaginés .

publicó un mensaje de advertencia previo al juego entre Vancouver y . El partido de vuelta se disputará el miércoles a las 7 p.m. en el BC Place.