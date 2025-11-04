Olimpia impacta a Alajuelense señalando el verdadero culpable de la eliminación y define el futuro de Eduardo Espinel

Olimpia se ha pronunciado desde la voz de su presidente, Rafael Villeda tras la eliminación que les provocó la Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana.

En el León este fue un duro golpe y el mandamás ha señalado al verdadero culpable de todo lo que se dio. Comenzó diciendo que La Liga nunca fue superior.

“Era una llave bastante pareja y se demostró en el partido de Costa Rica, estaba para cualquiera, desgraciadamente nosotros no pudimos aprovechar la localía para poder sacar ventaja y hubo algunas situaciones que nos dejaron un mal sabor”, aseguró.

¿Quién es el verdadero culpable de la eliminación de Olimpia ante Alajuelense?

“Nos afectaron algunas lesiones, en el caso de Edwin, de Maldonado y las amarillas de Jorge y Yustin. En ese sentido, la falta de esos jugadores fue clave, igual en la preparación de la temporada se incluía a Julián que era un jugador importante pero se presentó la oportunidad de que pudiera salir, la ausencia de algunos jugadores fue lo que nos afectó”.

Villeda afirma que las bajas y la mala plantificación han sido los que han tenido la culpa de que Olimpia no esté en la final.

Además, dentro de la misma entrevista confirmó lo que puede pasar con el futuro de Eduardo Espinel, para ellos como directiva está definido, quieren que siga.

“Hablé con el profesor Espinel para ver si existe la posibilidad de que él pueda continuar, de parte nuestra el interés es que siga, y si se logra nos sentáramos para ver la planificación de las nuevas incorporaciones”. En Olimpia esperan la respuesta del uruguayo.