Lo confirman: Everardo Rose se aleja de Panamá y puede fichar por un impensado grande de Centroamérica

La Copa Centroamericana ha dejado a varios equipos golpeados, Saprissa, Motagua, Olimpia, Municipal, Herediano, todos ellos no pudieron llegar a donde se encuentran Alajuelense y Xelajú.

Estos dos equipos se pelean una Copa donde Plaza Amador fue el que dominó la fase de grupos gracias a un gran aporte del atacante Everardo Rose.

El panameño fue una de las figuras del torneo con sus cuatro goles y tres asistencias, eso ha despertado el interés de un impensando grande de Centroamérica.

¿Qué equipo confirma que está interesado en Everado Rose?

Se trata de Motagua, el equipo hondureño se quedó en cuartos de final de la Copa Centroamericana y en Play In cayó ante Cartaginés, algo por lo que no jugará la Champions Cup de Concacaf.

Emilio Izaguirre, director deportivo del Ciclón, confirmó en una entrevista con ChepeBomba en su podcast Punto y Pelota, que a Motagua le interesa Rose.

Esto bajo una petición especial de Javier López, a quien le gusta mucho la calidad de juego que ha mostrado Everardo en el Plaza Amador.

“Al cuerpo técnico le gusta mucho Rose, me lo dijeron, a la directiva también le gusta, estamos viendo qué pasa. Lo que sí noté es que no se miró en los partidos decisivos, eso también se analiza, que saquen esa estrellita en partidos importantes”, aseguró.

Eso sí, Motagua sabe la va a tener complicada ante otros equipos de Centroamérica que irán por el panameño.

Gran habilidad y potencia, campeón del Apertura y buscado por Motagua.

“Estuvimos a punto de fichar uno, vimos varios chicos, casi firmamos a un delantero, primero contactamos uno que había metido 11 goles, Ansony Frias, lo queríamos potencias. Fueron cuatro los que vimos, Rose es un chico muy interesante, pero le subieron el presupuesto, ya está pora otras ligas. Estamos viendo qué pasa”.

Everardo tiene 26 años y quiere serllamado por Thomas Christiansen para las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.