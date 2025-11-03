Concacaf castiga a Olimpia y le pega donde más le duele tras perder el pase a la final de la Copa Centroamericana frente a Alajuelense

No dejan de llegar las malas noticias para Olimpia luego de su nefesta eliminación de la Copa Centroamericana frente a la Liga Deportiva Alajuelense.

Los ticos sacaron al León y su afición quedó muy tocada, peor aún con una noticia que Concacaf va a confirmar en los próximos días, esto solo es un adelanto.

¿Qué golpe dará Concacaf a Olimpia luego de perder contra Alajuelense?

Olimpia dejará de ser el número uno del ranking de clubes de Concacaf, la serie contra Alajuelense ha sentenciado su camino a pesar de que en el global empataron 2-2.

La tanda de penales le dio la clasificación a los de Machillo Ramírez y el Albo ha perdido -8 puntos y ahora tiene 1,157.

El golpe es peor, ya que la Liga ha tomado su puesto. Los Manudos sumaron +11 unidades y se quedaron con el puesto que tuvo Olimpia a lo largo de la Copa Centroamericana.

En el tercer lugar del área está Saprissa con 1,136 puntos, le sigue Municipal en cuarto con 1,129 y en quinto aparece Herediano con 1,129.

Xelajú, que es el otro finalista, subió hasta la octava posición y de quedar campeón seguirá escalando en el ranking de Concacaf.

Así quedó el ranking de Concacaf tras las semifinales de la Copa Centroamericana

Así se proyecta el ranking de clubes de Concacaf.