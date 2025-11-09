Batacazo en Olimpia: Eduardo Espinel renuncia y señala al verdadero culpable de su decisión: “Hablé con los jugadores”

Olimpia cayó de forma sorpresiva 6-2 ante el Génesis PN en la jornada 18 del Apertura 2025. El León, a lo largo de su historia, nunca había recibido tal cantidad de goles y eso ha destapado el enfado de Eduardo Espinel que decidió renunciar del club.

El uruguayo salió molesto a conferencia de prensa y aseguró que ya le comunicó la decisión a los jugadores de la plantilla. Desde el lunes deja de ser entrenador del albo. Espinel dijo que la culpa es excluisivamente suya.

Eduardo Espinel renuncia de Olimpia y señala al culpable

“Es una vergüenza muy grande que tengo por la historia de este club. Le acabo de decir a los jugadores que renuncio, no sigo más en Olimpia. Acá tiene que haber un responsable y ese soy yo por su historia. No me siento con la fuerza necesaria para seguir en condiciones de trabajo que no son profesionales”, con esto confirma su salida del club, decisión que Olimpia debe analizar en las siguientes horas.

El peor resultado de la historia de Olimpia: “La verdad que me siento muy mal, muy frustrado. Más allá del análisis que puedo hacer, yo creo que la contundencia del equipo rival fue lo que premió. Tuvimos varias chances de goles que no pudimos meter. Por ahí no jugamos el mejor partido, pero sí tuvimos chances. Creo que el rival fue inteligente y concretó la que tuvo. Pero más allá de eso, es una vergüenza muy grande que tengo por la historia de este club. Le acabo de decir a los jugadores que renuncio, no sigo más en la Olimpia. Tiene que haber un responsable, y yo soy el responsable por su historia. Mañana hablaré con los dirigentes, pero yo por dignidad no puedo soportar una derrota así”.

Queja contra la Liga Nacional de Honduras: “Podría decir que el formato de la liga no ha desfavorecido, no ha perjudicado. Una Selección que ninguno de los jugadores que nos llevaron van a jugar, o algunos jugarán unos minutos y nos desarman un partido donde vamos peleando la punta. Eso podría sonar excusa si yo digo eso. Como no quiero que sea una excusa, y yo me considero un ganador, prefiero dar un paso al costado porque no se puede soportar trabajando así. Los jugadores que entraron hoy hicieron lo imposible por sacar esto adelante”.

Se anota toda la responsabilidad y se señala como el culpable: “Expuse a muchos jóvenes que todavía no estaban preparados y fue culpa mía, entonces el responsable soy yo de esta derrota. Uno ganó una reputación acá en este fútbol, saliendo campeón. Pero cuando menos acordaste, desarman el equipo y le vale, como dice acá, le vale ve***, con el perdón de la palabra. Nadie cuida al entrenador y como nadie me cuida y no quiero meter excusa, lo más sano es seguir trabajando de una forma donde pueda hacer mi trabajo toda la semana y no tener que estar emparchando permanentemente, no saber cuándo jugamos el próximo partido, que alguien hizo un formato de un campeonato y se fue, no está más”.

Y cerró: “Entonces, yo esto lo veo juntando hace mucho tiempo y no tengo duda de que este equipo va a salir campeón, Olimpia. Pero creo que no me siento con la fuerza necesaria como para seguir aceptando condiciones de trabajo que no son profesionales. Después del análisis del partido, no vale la pena esta actitud”.