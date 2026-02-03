“No aprendió”: revelan las razones que le costaron a Deybi Flores la salida de su club en Arabia Saudita

Deybi Flores causó sorpresa en el cierre del mercado de fichajes al rescindir su contrato con el Al-Najma de la primera división de Arabia Saudita, club en el que también era compañera de Romell Quioto, quien también abandonó el equipo.

De acuerdo a los reportes de diario Diez, la salida de Deybi Flores del club árabe es una suma de factores personales y deportivos que terminaron con hacer inviable la continuidad en el Al-Najma.

La llegada de Deybi Flores al Al-Najma fue para fortalecer el mediocampo; pero el equipo actualmente atraviesa una crisis deportiva con una temporada en la que no ha logrado ganar sus partidos, es el equipo con menos anotaciones y el más goleado de la liga.

¿Por qué se fue Deybi Flores?

La fuente señala que la salida de Romell Quioto sumó a la decisión de Flores, ya que el delantero fue el mayor apoyo para que el centrocampista se uniera al Al-Najma.

Quioto era, además de su compañero y compatriota, el apoyo importante en el proceso de Flores para adaptarse a Arabia Saudita, país cuyo fútbol y cultura son totalmente diferentes.

El idioma, otro problema

Romell Quioto finalmente decidió salir del equipo para sumar minutos en otro club. Eso añadió que Flores tuviera dificultades dentro y fuera de la cancha y su experiencia se hizo cada vez más compleja.

Sumado a todo lo anterior, otro de los factores de Deybi Flores “fue el idioma, que pese a haber militado a equipos en Canadá y Estados Unidos, el ex de Olimpia no aprendió a hablar inglés“, lo que complicaba su relación con los compañeros. Antes Quioto se lo facilitaba ya que él sí domina el idioma.