Honduras

“No aprendió”: revelan las razones que le costaron a Deybi Flores la salida de su club en Arabia Saudita

Deybi Flores decidió rescindir su contrato por mutuo acuerdo, según el comunicado que lanzó el club en sus redes sociales.

José Rodas

José Rodas

Deybi Flores durante uno de sus encuentros con el Al-Najma en Arabia Saudita.
Deybi Flores durante uno de sus encuentros con el Al-Najma en Arabia Saudita.

Deybi Flores causó sorpresa en el cierre del mercado de fichajes al rescindir su contrato con el Al-Najma de la primera división de Arabia Saudita, club en el que también era compañera de Romell Quioto, quien también abandonó el equipo.

De acuerdo a los reportes de diario Diez, la salida de Deybi Flores del club árabe es una suma de factores personales y deportivos que terminaron con hacer inviable la continuidad en el Al-Najma.

La llegada de Deybi Flores al Al-Najma fue para fortalecer el mediocampo; pero el equipo actualmente atraviesa una crisis deportiva con una temporada en la que no ha logrado ganar sus partidos, es el equipo con menos anotaciones y el más goleado de la liga.

¿Por qué se fue Deybi Flores?

La fuente señala que la salida de Romell Quioto sumó a la decisión de Flores, ya que el delantero fue el mayor apoyo para que el centrocampista se uniera al Al-Najma.

Quioto era, además de su compañero y compatriota, el apoyo importante en el proceso de Flores para adaptarse a Arabia Saudita, país cuyo fútbol y cultura son totalmente diferentes.

El idioma, otro problema

Romell Quioto finalmente decidió salir del equipo para sumar minutos en otro club. Eso añadió que Flores tuviera dificultades dentro y fuera de la cancha y su experiencia se hizo cada vez más compleja.

Sumado a todo lo anterior, otro de los factores de Deybi Flores “fue el idioma, que pese a haber militado a equipos en Canadá y Estados Unidos, el ex de Olimpia no aprendió a hablar inglés“, lo que complicaba su relación con los compañeros. Antes Quioto se lo facilitaba ya que él sí domina el idioma.

